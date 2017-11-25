Суббота, 25 ноября 2017

Мужчины, как и женщины, без исключения, мечтают выглядеть только привлекательно даже осенью и зимой. В это время очень тяжело подчеркнуть собственную внешность, так как сверху обычной одежды обязательно надевается верхняя. Благодаря модельерам и их стараниям можно выбрать для себя интересную, модную, стильную куртку.

Основные тенденции модных курток

Трендовая одежда этого сезона отличатся большим ассортиментом фасонов, фактур и различных стилей. Многие модельеры в собственных линиях стремятся показать то, что эстетика может отлично гармонировать с комфортом. Повышенные требования к комфорту заставили модельеров преимущественно применять только натуральные материалы.

Практически в каждой коллекции были показаны этнические мотивы. Необычная цветовая палитра, которая способна сделать вещи похожими на наряды индейцев, дает возможность выделиться среди других людей, она идеально гармонирует с остальными стилями. В этом сезоне популярным считается уличный стиль. Молодежные, стильные куртки модельеры решили сделать из синтетических тканей.

Можно отыскать вариант крайне экстравагантный, имеющий элементы декорирования, крупные молнии и пластиковые вставки.

Цветовая палитра

Раньше модельеры в коллекциях представляли яркие, насыщенные оттенки. В этом сезоне смогли завоевать популярность нежные пастельные цвета, которые напоминают осенний листопад.

Сегодня редко можно встретить неоновые оттенки. Многие куртки могут быть выполнены из кислотных по цвету материалов, однако они сочетаются, как правило, со спокойными тонами. Привычные принты ушли в прошлое. Их сменили русские орнаменты, клетка, восточные узоры и многие другие интересные идеи.

Классические модели из натуральной кожи не сдают собственных позиций. В этом сезоне они изготавливаются одновременно из нескольких материалов.

Практически во всех линиях присутствует твид, джинсовая ткань, трикотаж. Дизайнеры также решили применить забытую плащевую ткань.

Струящиеся куртки из подобных материалов, как правило, имеют перфорацию или изготавливаются прозрачными. По внешнему виду такие курточки очень похожи на жакеты либо обыкновенные блузы.

Если говорить про дополнительные детали отделки, тогда стоит упомянуть об элементах декора, которых будет очень много. Абстрактные, геометрические элементы способны сделать из обычной куртки неповторимую верхнюю одежду. Модные и стильные вариации одновременно выполняются из кожи, замши, денима, трикотажа.

Фасоны модных курток

Перечислим самые трендовые модели курток этого сезона.

Бомбер. Многие модельеры считают эту куртку универсальной, так как она дополняет любой возраст.

Пуховик. Прохладной осенью обязательными элементами каждого гардероба станут спортивные куртки и тоненькие пуховики. Сегодня многие модельеры выпускают коллекции ярких, стильных моделей, которые способны подчеркнуть женственность и изящество своей хозяйки. Для женщин старше тридцати лет желательно подобрать куртку классического цвета. Кроме того, в коллекциях были представлены кричащие расцветки для самых модных и смелых. На пике популярности сегодня куртки в виде обманок и модели А-силуэта. Модельеры украсили собственные изделия вставками из трикотажа, ассиметричными застежками.

Жакет. Этот фасон становится каждый год все популярнее. Дизайнеры смогли сочетать несколько стилей. Классические короткие, удлиненные жакеты считаются сегодня актуальными.

Куртка из денима. Женские куртки из денима имеют меховые воротники и интересные рукава. Практически на каждой модели заметны накладные карманы больших размеров. Классические модели потеряли собственную популярность, следовательно, желательно выбрать необычную, яркую куртку.

Косуха. Байкерские куртки с цепями, шипами, пряжками ушли в прошлое. Сегодня такие модели выполняются почти без декора. Что касается расцветок, то вместо классического черного дизайнеры решили предложить золотой, серебристый и многие другие экстравагантные тона.

Дизайнеры в коллекциях представили приталенные куртки из теплого материала, имеющие меховые воротники.

Парка. Этой осенью в моду вошли куртки-парки. Но они почти не отличаются от своих предшественников. По-прежнему актуальной считается стеганая куртка, украшенная искусственным мехом, наполненная синтетическим материалом.

Все выше перечисленные модели и многие другие современные, стильные и молодежные куртки можно легко найти на сайте виртуального магазина. Например, на этой страничке https://x-moda.ru/catalog/muzhchinam/muzhskaya_odezhda/verhnyaya_odezhda/kurtki представлены последние новинки этого сезона для мужского гардероба – яркие, необычные, интересные, модные.