Четверг, 23 ноября 2017

Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области отчиталось о задержании руководительницы петербургской женской ячейки “Хизб ут-тахрир”. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу ведомства. Имя задержанной не называется.

В отношении задержанной возбуждено дело по части 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео задержания. На нем видно, как оперативники приходят в квартиру к женщине, которую называют Аллой Владимировной. Та открывает дверь и пускает их внутрь. Затем ей показывают документы, которые она читает и подписывает.

В Петербурге были возбуждены по крайней мере три дела в отношении участников “Хизб ут-тахрир”, признанной в России террористической организацией. Однако все фигуранты этих дел – мужчины.

По первому петербургскому делу “Хизб ут-тахрир” осуждены девять человек. Материалы дела разделили на несколько производств; в разное время с августа 2015 по ноябрь 2016 года обвиняемые получили сроки от 5 лет общего до 17 лет строгого режима. Некоторые фигуранты признали вину и пошли на сотрудничество с прокуратурой, другие настаивали на своей невиновности.

Фигуранты второго петербургского дела были задержаны и арестованы в начале ноября 2016-го. В этом деле шесть обвиняемых: двое петербуржцев – этнических русских, трое приезжих из Дагестана и один гражданин Таджикистана.

В середине января был арестован фигурант третьего дела, гражданин Таджикистана Фарход Нурматов. 28 июня суд арестовал по тому же делу 31-летнего уроженца Дагестана Магомеда Ахимова и гражданина Таджикистана Мирзобарата Мирзошарипова. Оба подозреваемых женаты на петербурженках, принявших ислам. Ахимов и Нурматов проходили свидетелями по первому петербургскому делу “Хизб ут-тахрир”.