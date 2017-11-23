Четверг, 23 ноября 2017

В поселке Новокленовка (Учкоз) прошли похороны ветерана крымскотатарского национального движения 82-летней Веджие Кашка, сообщает “Крымская солидарность”. Она умерла накануне после задержания российскими силовиками. Официальной причиной смерти названы болезнь сердца и гипертонический криз.

Проститься с Кашка приехали крымские татары со всего полуострова. Односельчане вывесили флаг крымскотатарского народа в знак скорби и солидарности с ее семьей. Флаги с траурной лентой подняли и в других населенных пунктах Крыма.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что день похорон Кашка объявляется Днем траура. “Меджлис крымскотатарского народа требует от российской оккупационной власти немедленно прекратить все притеснения прав человека на полуострове, а также немедленно и безусловно освободить незаконно аннексированный Крым”, – написал Чубаров.

Кашка родилась в 1934 году в селе Ускут (ныне Приветное), неподалеку от Алушты. После депортации крымскотатарского народа в 1944 году Кашка жила с семьей в Узбекистане. В 50-е годы вместе со своим мужем Бекиром она присоединилась к национальному движению крымских татар. В 1969 году семья Кашка переехала в село Кизиловка (Джемрек) Белогорского (Карасубазарского) района Крыма. В 1973 году семья тайком купила дом в селе Новокленовка в том же районе, где и живет до сих пор.

Судьба Кашка неразрывно связана с крымскотатарским национальным движением. Ее называют соратницей Петра Григоренко, Андрея Сахарова, Мустафы Джемилева.

Прокуратура Автономной республики Крым, действующая на континентальной Украине, открыла уголовные производства по фактам проведения незаконных обысков, задержаний и смерти Кашка.

Между тем судья Киевского райсуда Симферополя Виктор Можелянский арестовал на два месяца, до 15 января задержанного накануне крымскотатарского активиста Бекира Дегерменджи. Судья того же суда Янина Охота приняла аналогичное решение в отношении Руслана Трубача и Кязима Аметова, а судья Виктор Можелянский – в отношении Асана Чапуха. Об избрании мер пресечения в отношении задержанных в четверг Куртсеита Абдуллаева и Юрия Баранова пока не сообщалось.

В четверг утром в центре Симферополя сотрудники центра “Э” и ФСБ задержали Дегерменджи, Чапуха и Аметова. Вместе с ними находилась Кашка. Ей стало плохо. Кашка скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Одновременно в другом месте задержали Трубача и Абдуллаева. В домах задержанных провели обыски. После обыска в поселке Южный был задержан Юрий Баранов.

Всех задержанных подозревают по части 2 статьи 163 УК (вымогательство, совершенное группой лиц, до семи лет лишения свободы), по версии следствия они требовали 7 тысяч долларов у гражданина Турции Юсуфа Айтана.

“Айтан встречался с внучкой Кашка, взял у нее в сентябре этого года деньги и отказывался отдать. Кашка обратилась за помощью к товарищам, которые пытались с ним договориться, дали ему два месяца и в конце ноября должны были встретиться, чтобы забрать деньги. Он заверил их, что (находится) в Краснодаре и все выплатит по возвращении. Приехал, договорился о встрече, – сообщает журналист Антон Наумлюк. – К тому времени он уже написал заявление, была организована слежка и прослушка фигурантов. Веджие Кашка хотела, по ее словам, “посмотреть в глаза и сказать несколько слов”. У нее была расписка от должника, по всей видимости, он передал ей деньги, и после этого началась операция по задержанию”.