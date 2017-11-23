Четверг, 23 ноября 2017

Верховный суд Татарстана оставил без изменений приговор лидеру татарского патриотического фронта Altın Urda (“Золотая Орда”) Данису Сафаргали. Об этом “Граням” сообщила адвокат “Агора” Ирина Хрунова, которая совместно с коллегой по “Агоре” Ириной Гонцовой, а также адвокатом Равилем Байкеевым представляет интересы политзека.

Приговор вступил в законную силу.

31 августа судья Вахитовского райсуда Казани Ильдар Салихов приговорил Сафаргали к трем годам общего режима по делу об экстремизме и хулиганстве. Суммарный срок активисту назначен путем частичного сложения наказаний по каждому из обвинений. По части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) Салихов дал подсудимому полтора года колонии, по статье 213 (хулиганство) – два с половиной года, а по статьям 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 116 (побои) – исправработы.

В прениях сторон 21 августа прокурор Юрий Алексеев запрашивал для подсудимого пять лет общего режима.

Адвокаты и сам Сафаргали настаивали на оправдательном приговоре. 24 августа в последнем слове, политзек по пунктам раскритиковал обвинение, аргументировав его полную несостоятельность. “Да ​- я являюсь патриотом своего народа, я занимаюсь сохранением развития языка и культуры своего народа. Я действительно люблю свой народ, но от этого не являюсь экстремистом”, – также заметил Сафаргали.

На воле у Сафаргали остались жена и его шестеро детей, одному из которых несколько месяцев.

Поводом к обвинению активиста в экстремизме стали 15 постов, опубликованных в марте 2014 – марте 2016 года на его личной ВК-странице (сейчас удалена). В заключении психолого-лингвистической экспертизы, проведенной по запросу следователя по особо важным делам отдела СКР по Вахитовскому району Казани, утверждалось, что эти публикации среди прочего имели задачей “унижение достоинства, целенаправленное формирование негативных характеристик” “социальной группы “президент РФ”. В числе других “групп лиц”, к которым оппозиционер якобы возбуждал вражду, экспертиза назвала органы власти и СМИ. Также активиста обвинили в “оскорблении религиозных чувств верующих православных христиан”.

Дело об экстремизме против Сафаргали открыли 27 октября 2016 года. На тот момент активист уже неделю находился в СИЗО. 21 октября его задержали по д делу о причинении легкого вреда здоровью. Оно было возбуждено, после того как в апреле 2016 года Сафаргали заступился за беременную жену, которую во время конфликта ударили ногой в живот.