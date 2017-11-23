Четверг, 23 ноября 2017

Дословно

Фридрих Энгельс (1820-1895), немецкий ученый

…что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты.

“Какое дело рабочему классу до Польши?”

Международный олимпийский комитет за нарушение антидопинговых правил лишил российского бобслеиста Александра Зубкова полученных им на Олимпиаде-2014 в Сочи золотых медалей, сообщается в пресс-релизе МОК. Таким образом, сборная России опустилась на место в общекомандном зачете Игр-2014.

Также аннулированы результаты бобслеистки Ольги Стульневой, конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева. Все спортсмены отстранены от будущих Олимпиад.

На Играх в Сочи Зубков был знаменосцем сборной России. Он занял первые места в соревновании двоек и четверок. Фактулина получила серебряную медаль на дистанции 500 метров.

Таким образом Россия, занимавшая ранее в медальном зачете первое место, опустилась на четвертое, пропустив вперед Норвегию, Канаду и США.

1 ноября комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно дисквалифицировала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова за употребление допинга на Олимпиаде в Сочи. Легкова обязали вернуть золотую медаль, присужденную за гонки на 50 километров, и серебряную – за эстафету. На Олимпийский комитет России возложена обязанность проконтролировать исполнение решения.

9 ноября комиссия МОК признала виновными в нарушении антидопинговых правил еще четырех российских лыжников – Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин занял вторые места в гонке на 50 км, эстафете и командном спринте.

В среду МОК признал четырех скелетонистов сборной России виновными в применении запрещенных препаратов во время Олимпиады- 2014. Аннулированы результаты, показанные на Играх Александром Третьяковым, Еленой Никитиной, Марией Орловой и Ольгой Потылициной. При этом Третьяков на Олимпиаде в Сочи завоевал золотую медаль, а Никитина – бронзовую.

9 декабря 2016 года независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта. После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи.