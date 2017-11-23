Четверг, 23 ноября 2017

Служба безопасности Украины выслала в Россию экс-полпреда президента Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. Об этом сообщается на сайте спецслужбы. В России Цицулаев был объявлен в розыск.

По сведениям СБУ, Цицулаев после победы Революции Достоинства уехал из Украины и находился в Грозном, а в конце сентября 2017 года вернулся в страну. Как утверждается, для повторного въезда на Украину он получил новый российский паспорт, оформленный на другого человека.

По информации правоохранителей, на Украине Цицулаев собирал сведения о выходцах из Чечни – участниках антитеррористической операции в Донбассе.

Накануне “Росбалт” сообщил, что Цицулаев задержан и находится в московском СИЗО-1 “Матросская Тишина”. По данным агентства, бывшего представителя Кадырова на Украине схватили сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”, довезли до границы с Россией и высадили там. Уже в Брянской области его задержали российские силовики. Как утверждается, Цицулаеву предъявили обвинения по статьям 159 (мошенничество) и 318 (применение насилия в отношении представителя власти), а в ближайшее время ему также могут инкриминировать статьи 126 (похищение человека) и 163 (вымогательство) УК.

Собеседник агентства предположил, что Цицулаева выслали из Украины, поскольку он там “перешел кому-то дорогу” и чеченца решили “убрать с пути”.

“Росбалт” утверждает, что на Украине живет семья Цицулаева, он “является генералом казачьих войск Украины, перемещался по стране на машине со спецсигналами, обладал немалыми связями в Киеве”. По информации агентства, в 2014 году бывший представитель Кадырова поспособствовал освобождению задержанных сотрудников телеканала Life.

В России Цицулаеву инкриминируют вымогательство 100 миллионов рублей у выходца из Чечни Али Закриева, который занимался теневой банковской деятельностью. По первоначальной версии следствия, Закриев был должен эту сумму владельцу платежной системы Delta Key Андрею Новикову, а тот через посредников обратился за помощью в возврате денег к Цицулаеву.

19 августа 2014 года в Москве неизвестные схватили Закриева вместе с телохранителем, отвезли их на некую квартиру и заставили написать расписку, что похищенный должен 109 миллионов рублей. После освобождения Закриев обратился к правоохранителям. По слова источника “Росбалта”, охранников Цицулаева в отсутствие нанимателя попросил съездить на переговоры о возврате долга с Закриевым некий “теневой делец”. При этом, утверждает собеседник агентства, разговор проходил мирно, и по его окончании Закриев спокойно уехал.

Сначала по делу о похищении проходили охранники Цицулаева, но им так и не предъявили обвинений. Затем был задержан Новиков и сотрудник главного управления собственной безопасности МВД Алишер Мародмамадов. После девяти месяцев нахождения в СИЗО полицейского отпустили: следствие установило, что он не причастен к преступлению. Затем, как утверждается, “к ответственности привлекли” одного из охранников Цицулаева. Самому бывшему чиновнику собираются вменить организацию похищения.

Согласно фабуле дела о мошенничестве, после ареста Новикова Цицулаев требовал полмиллиона евро у его жены за содействие в смягчении меры пресечения и прекращении уголовного преследования мужа, заверяя ее в “наличии у него коррупционных связей в следственных органах и наличии возможностей повлиять на принятие решения”. По версии, которой придерживается сам Цицулаев, Новикова не передавала ему взятку, а возвращала долг: ранее чеченец якобы передал крупную сумму в интересах владельца Delta Key по просьбе неких “хороших знакомых”.

В ноябре 2014 года Цицулаев и Новикова четыре раза встречались в московских отелях “Президент-отель” и “Золотое кольцо”. Во время этих встреч, говорится в деле, бывший чеченский чиновник сообщал Новиковой “не соответствующие действительности сведения” о том, что ее деньги передадут “должностным лицам правоохранительных органов, имеющим возможность повлиять на должностных лиц СК РФ”. Также Цицулаев заверял Новикову, что правоохранителям уже переданы 250 тысяч евро из его личных средств, в связи с чем жена бизнесмена должна “возместить расходы”.

15 ноября под контролем оперативников Новикова в “Золотом кольце” передала Цицулаеву 50 тысяч евро. 19 ноября там же она дала ему сверток с 200 тысячами евро (это был муляж, сделанный из 4 тысяч евро). После вручения второй части суммы силовики попытались задержать Цицулаева, но его охранники оказали сопротивление и чеченец скрылся.

В 2015 году трое охранников Цицулаева, участвовавших в драке в “Золотом кольце”, были приговорены по 318-й статье УК к различным реальным срокам.