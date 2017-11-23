Четверг, 23 ноября 2017

“Министр госбезопасности ЛНР” Леонид Пасечник заявил о принятии на себя обязанностей “главы ЛНР” в связи с отставкой Игоря Плотницкого “по состоянию здоровья”. Обращение “министра” опубликовал “Луганскинформцентр”.

“Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии.­ В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов”, – заявил Пасечник.

При этом Пасечник выразил благодарность Плотницкому “за его решение и оказанное доверие”, а также за “огромный вклад в процесс мирного урегулирования”. Новый и.о. главы республики назначил своего предшественника уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.

“Я также от себя заявляю о своей приверженности минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства, – сказал Пасечник. – Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме”.

В четверг Плотницкий бежал в Россию. По данным “Новой газеты”, из Луганска с ним выехал еще ряд лиц, в том числе “руководитель администрации главы ЛНР” Ирина Тейцман и “директор ГТРК ЛНР” Анастасия Шуркаева. Вечером приезд Плотницкого в Москву подтвердил писатель Захар Прилепин. “Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе, – написал Прилепин. – Вот так обыденно выглядит история. Обыденно и незатейливо. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни”.

В Кремле по-прежнему отказываются комментировать происходящее в Луганске, в том числе бегство в Россию “главы ЛНР” Игоря Плотницкого. “Приезд Плотницкого в Москву – это не вопрос, которым занимается администрация президента, – заявил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Что касается минских договоренностей, то позиция, которая неоднократно декларировалась президентом (Владимиром) Путиным, остается без изменений – альтернативы минским договоренностям нет, Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин”.

В понедельник Плотницкий отстранил от должности “министра внутренних дел ЛНР” Игоря Корнета. Однако тот оказался ужодить в отставку. Во вторник центр Луганска заблокировали боевики с автоматами и бронетранспортером. Они заблокировали ряд административных зданий.

Вечером появились сообщения, что в Луганск вторглась большая колонна бронетехники ДНР. Отмечалось, что в ее составе были боевики формирования “Витязь”, подчиняющегося “главе ДНР” Александру Захарченко.

В среду боевики взяли штурмом здание “прокуратуры ЛНР” и арестовали ее руководителей. Между тем Плотницкий несколько раз выступил с требованиями “навести общественный порядок и безопасность в городе” . Он заметил, что его силовики “недооценили то количество и состав правонарушений или, можно говорить, преступлений, которые совершал бывший министр внутренних дел”. “Пойти на такую авантюру, как попытка государственного переворота и захват власти, – это кто-то скрывается (за этим) гораздо больше”, – сказал Плотницкий.

В пятницу “органы госбезопасности ДНР и ЛНР” заявили о совместной операции по задержанию “украинских диверсионных групп”, якобы готовивших покушения на “первых лиц республик”. При этом на улицах Луганска значительно уменьшилось количество военной техники и вооруженных людей. Боевики сохраняли оцепление только возле захваченных объектов сепаратистского телеканала, который со вторника не выходил в эфир.