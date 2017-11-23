Четверг, 23 ноября 2017

В отношении поэта Александра Бывшева из поселка Кромы Орловской области собираются возбудить четвертое уголовное дело. Об этом сообщает сам Бывшев.

Поводом стали два стихотворения, опубликованные поэтом в сентябре на сайте “Орлец”. В Кромском межрайотделе областного управления СКР Бывшеву сообщили, что уже получили материалы по этим стихам.

“Против меня готовится уже четвертое уголовное дело по статье 282 УК (разжигание ненависти либо вражды.) Первый допрос по данному делу должен состояться до 30 ноября”, – пишет Бывшев.

Поэт поинтересовался, сколько дел собираются против него возбудить. “Я получил замечательный ответ от заместителя начальника межрайонного следственного управления: “Ну Вы же продолжаете писать стихи. Люди здесь от Вас ничего хорошего не ждут, а только какие-нибудь провокации.” В общем, не успел еще начаться суд по третьему моему уголовному делу, как силовики уже спешат состряпать четвертое дело против “поэта-террориста.” Видимо, ими получен серьезный приказ сверху окончательно заткнуть мне рот перед президентскими выборами”, – отмечает Бывшев.

24 июля нынешнего года в редакцию сайта “Орлец” явился оперативник ЦПЭ с запросом прокуратуры. Запрос касался стихов Бывшева, помещенных в комментариях к публикациям сайта. “Теперь у них есть IP, с которого Вы запиливали комменты. Будьте бдительны”, – в тот же день предостерегла поэта редакция.

3 ноября Бывшеву сообщили, что завершено расследование его третьего “экстремистского” дела. Накануне замруководителя Кромского межрайотдела областного управления СКР капитан юстиции Дмитрий Зубов провел последний допрос Бывшева и вручил ему протокол об окончании следственных действий.

“Мне торжественно объявили, что следствие по моему третьему уголовному делу завершено и все материалы уже направлены в суд. Наше ходатайство о назначении независимой психолого-лингвистической экспертизы было отклонено. Орловский областной суд по-быстрому признал стихотворение “На независимость Украины” экстремистским, даже не поставив меня об этом в известность. Наши доблестные силовики-”стахановцы” торопятся разделаться со мной в рекордно короткий срок”, – написал Бывшев.

31 октября Бывшеву предъявили обвинение. Зубов прямо заявил, что суд по делу состоится еще до Нового года. “По иронии судьбы меня пригласили для вручения документа об обвинении по уголовной статье за мои “экстремистские” стихи именно 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий”, – отметил поэт. Помимо постановления о привлечении в качестве обвиняемого Зубов предъявил Бывшеву заключения исследований, проведенных Воронежским региональным центром судебной экспертизы и Орловской лаборатории судебной экспертизы Минюста. Согласно этим бумагам, в стихотворении Бывшева “На независимость Украины” присутствует состав части 1 статьи 282. В редакции, действовавшей на момент публикации стихотворения, эта норма предусматривает до четырех лет колонии.

Дело было возбуждено 30 сентября 2016-го. В январе нынешнего года группа силовиков под руководством старшего оперативника ЦПЭ С. Стеблецова провела у Бывшева обыск. Он был санкционирован судьей Кромского райсуда Еленой Гудковой, которая осенью 2014-го объявила экстремистским материалом другое стихотворение поэта – “Украинским патриотам”. По итогам обыска визитеры изъяли компьютер, все носители информации и записи. В дальнейшем поэт несколько раз побывал на допросах по делу. От дачи показаний он неизменно отказывался.

19 октября Зубов взял у Бывшева подписку о невыезде.

Первые два дела против Бывшева возбудили одно за другим в 2014 году. Они также были квалифицированы по части 1 статьи 282 УК, а занимался ими тот же Зубов – тогда еще не замначальника отдела, а старший следователь. Поводом к открытию первого дела послужила публикация поэтом стихотворения “Украинским патриотам”, поводом к открытию второго – публикация стихотворения “Украинские повстанцы”. Второе дело в начале 2015 года прекратили. Между тем по первому Бывшев 13 июля 2015-го был осужден к 300 часам обязательных работ с двухлетним запретом работать в школе.

После этого поэта уволили из поселковой школы, где он преподавал немецкий язык. На руках у 45-летнего Бывшева больные родители – 87-летний отец, перенесший инфаркт, и полуслепая мать, у которой несколько лет назад был инсульт.