Четверг, 23 ноября 2017

При нападении на мечеть на севере Синайского полуострова погибли 235 человек, сообщает издание Ahram Online со ссылкой на прокуратуру Египта. Ранения получили еще 109 человек.

Во время пятничной молитвы в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш, произошел взрыв. После этого нападавшие открыли огонь по прихожанам. Жертвами нападения стали мирные жители, а также призывники египетской армии.

После теракта боевики скрылись на четырех внедорожниках. Сейчас силы египетского министерства внутренних дел ведут их поиск.

Президент Египта Абдель Фаттах Сиси в связи со случившимся созвал совещание силовых ведомств.

К настоящему моменту ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Представитель местного бедуинского ополчения, которое противостоит группировке “Исламское государство”, сообщил, что мечеть, которая подверглась нападению, известна как место сбора последователей суфизма, исламского течения, в котором фундаменталисты усматривают элементы идолопоклонства.

В последние годы в Египте участились атаки джихадистов. Число терактов возросло, после того как в июле 2013 года вооруженные силы страны свергли президента Мохаммеда Мурси. За прошедшие четыре года жертвами взрывов стали сотни полицейских, военнослужащих и мирных жителей. В большинстве случаев теракты были организованы группировкой “Вилаят Синай”, тесно связанной с ИГ.

Мишенью нападений исламистов часто оказывается христианское меньшинство Египта, копты. 9 апреля в христианской церкви в городе Танта к северу от Каира в результате теракта 26 человек погибли, более 70 были ранены. В тот же день в Александрии террорист-смертник взорвался возле христианского собора. 11 человек погибли, 35 получили ранения. “Вилаят Синай” также взял на себя ответственность за взрыв российского самолета с туристами в 2015 году, когда погибли 224 человека.