Пятница, 24 ноября 2017

Получение театром “Сатирикон” президентского гранта не отменяет претензий со стороны Министерства культуры. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский, сообщает ​Business FM.

“У театра “Сатирикон” сложная ситуация с заработной платой. Поскольку президентские гранты направляются в первую, во вторую и в последнюю очередь на выплату заработной платы творческим работникам, то есть артистам, режиссерам в театрах, то, конечно, это решение абсолютно логично. И мы это решение поддерживаем”, – сказал Мединский.

“Другое дело, что это никоим образом не отменяет наших претензий к театру “Сатирикон” в части конкретных хозяйственно-административных моментов. Я надеюсь, что “Сатирикон” в кратчайший срок примет все необходимые меры к исправлению тех нарушений, которые были им в последние годы допущены. На них указали наши проверки. Это наш долг министерства – проверять. И я надеюсь, что руководство “Сатирикона” сделает из этого правильные выводы”, – подчеркнул министр.

В среду Владимир Путин подписал указ об увеличении ассигнований на выплату президентских грантов в области культуры и расширил перечень организаций – грантополучателей, включив в него, в том числе, театр “Сатирикон”.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предоставление “Сатирикону” президентского гранта не означает, что Кремль поддерживает худрука театра Константина Райкина в конфликте с Минкультуры. “Нет, не означает абсолютно. “Сатирикон” получал очень много грантов, – сказал Песков. – В данном случае во многом это заслуга министерства культуры”.

Песков отметил, что театр пребывает “в весьма платежном финансовом состоянии несмотря на то, что постоянно получает поддержку по линии и грантов и по линии министерства культуры”.

14 ноября Райкин заявил, что постоянные проверки в театре “Сатирикон” и затягивание реконструкции его здания связаны с личной местью Мединского. “Это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник министр культуры Владимир Мединский. Он не может мне простить моего высказывания на съезде Cоюза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра “Сатирикон”, – сказал Райкин.

За год в театр шесть раз приходила прокуратура с проверками, отметил Райкин. Он расценивает это как “официальную попытку” запугать “Сатирикон”. По мнению Райкина, Мединский также пытается остановить реконструкцию здания театра. Строительство должно было завершиться в 2016 году, затем его перенесли на 2017, сейчас – на конец 2018 года.

24 октября 2016 года, выступая на 7-м съезде Союза театральных деятелей России, Райкин назвал “безобразным посягательством на свободу творчества” закрытие ряда спектаклей и выставок. Артист заявил о повторяющихся “наездах на искусство”. Он выразил озабоченность тем, что власти нейтрально ведут себя по отношению к “группкам оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут”.

“Запрет цензуры – я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни, в художественной, духовной жизни нашей страны, – сказал Райкин. – И что сейчас происходит? Я сейчас вижу, как на это явно чешутся руки кого-то – это изменить и вернуть обратно. Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а еще в более давние времена – в сталинские времена”.