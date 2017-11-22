Среда, 22 ноября 2017

Отстраненному от власти президенту Зимбабве Роберту Мугабе предоставили иммунитет от уголовного преследования, сообщает Reuters. Мугабе и его жене разрешено остаться на территории страны, им гарантирована безопасность.

“Для него была очень важна гарантия безопасности, чтобы остаться в стране, также, чтобы это не помешало ему путешествовать за границу, когда ему захочется или придется”, – отметил источник агентства.

Кроме того, бывшему президенту предоставят охрану, обеспечат ему пенсионные выплаты, жилье, транспортные льготы и медицинское страхование. В каком объеме будет предоставлена последняя, не уточняется. Система здравоохранения Зимбабве практически развалена. 93-летний Мугабе предпочитал лечиться за границей.

Во вторник Мугабе, на прошлой неделе фактически отстраненный от власти в результате военного переворота и помещенный под домашний арест, подал в отставку. В его заявлении говорилось, что президент немедленно покидает свой пост в целях “мирной передачи власти”. Как ожидается, новым президентом страны станет 75-летний Эммерсон Мнангагва, известный по прозвищу Крокодил. Именно отставка Мнангагвы с поста первого вице-президента страны 6 ноября стала непосредственным поводом к военному перевороту.

Перед этим во вторник в парламенте Зимбабве началась процедура импичмента Мугабе. Тысячи демонстрантов митинговали у парламента в поддержку отставки президента.

Переворот в Зимбабве занял два дня – 14-15 ноября. По приказу командующего армией Зимбабве Константино Чивенги солдаты выдвинулись к Хараре, а уже на другой день Мугабе отстранили от власти. Жертв, насколько известно, не было. За пределами столицы эксцессов не происходило.

Президент и его 52-летняя жена Грейс Мугабе, претендовавшая на то, чтобы стать его преемницей, были помещены под домашний арест. Еще ряд чиновников отправили в военную тюрьму.

Причиной переворота военные назвали “ухудшающуюся социальную и экономическую ситуацию в стране”. При этом участники выступления отрицали намерение свергнуть президента. “Нашей целью были окружающие Роберта Мугабе преступники, действия которых наносят государству социальный и экономический ущерб, – говорилось в заявлении военных. – Мы хотим привлечь их к ответственности”.

Сообщалось, что 18 ноября вечером Мугабе объявил голодовку в знак протеста против отстранения от власти, а также отказался от приема ванны и не разговаривал с визитерами – представителями военных.

19 ноября правящая партия страны – Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт (ZANU-PF) – исключила президента и его жену, которая возглавляла молодежную организацию партии, из своих рядов. Новым лидером ZANU-PF стал Мнангагва.

Тогда же Мугабе предъявили ультиматум с требованием уйти в отставку до полудня 20 ноября. Ожидалось, что соответствующее заявление президент сделает вечером воскресенья в телевизионном обращении к согражданам.

Однако Мугабе, выступая по телевидению, назвал происходящее в стране “вызовом своей власти как главы государства и правительства”. Он также пообещал принять участие в декабрьском съезде ZANU-PF. В то же время президент выразил согласие с критикой в свой адрес со стороны правящей партии. Между тем СМИ передавали, что в заранее подготовленном тексте заявления речь шла именно об отставке Мугабе.

В понедельник появилась информация, что президент согласовал с военными условия своей отставки. Как утверждалось, ему и его жене гарантированы полный иммунитет от преследования и сохранение за ними всей их собственности на территории страны.

Тем не менее заявление об отставке Мугабе направил спикеру Муденде только после запуска процедуры импичмента.

Мугабе возглавлял Зимбабве с момента провозглашения независимости страны в 1980 году. Первоначально он занимал пост премьер-министра, а с 1987-го, когда страна была преобразована из парламентской республики в президентскую, занял пост главы государства. Диктатора неоднократно обвиняли в нарушении прав человека и подавлении политической оппозиции. С 2003 года он находится под санкциями США.

В ООН Зимбабве неоднократно голосовала солидарно с Россией. В частности, эта страна не поддержала резолюцию с осуждением аннексии Крыма.