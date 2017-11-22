Среда, 22 ноября 2017

В Башкирии в отношении активиста Рустема Мулюкова возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК), сообщает “Коммерсант-Уфа”. По версии следствия, 12 июня на антикоррупционном митинге в Уфе он призывал к “противоправным действиям” в отношении чиновников.

В центре противодействия экстремизму республиканского МВД в качестве доказательства вины Мулюкова приводят видеозапись митинга. На ней слышно, как активист называет коррумпированных чиновников “предателями, которые обворовывают нас с вами”, призывает их “сажать” и “расстреливать”.

В четверг в полицию были вызваны в качестве свидетелей организаторы митинга, руководитель местного штаба Алексея Навального Лилия Чанышева и юрист Кирилл Матвеев.

Как рассказала Чанышева “Эху Москвы в Уфе”, в полиции ей не объяснили, в рамках какого дела проводится допрос. “Они спрашивали про митинг 12 июня, задавали общие вопросы: когда был митинг, сколько он длился, сколько человек приходило, сколько выступало, что я там делала. Они в целом про всех спрашивали, всех, кто там был”, – рассказала координатор штаба.

В МВД ход расследования пока не комментируют.

Акция 12 июня в Уфе была согласована местными властями. На митинг возле ДК “Химик” вышли около 2,4 тысячи человек. Акция завершилась без задержаний и происшествий.

Мулюков – член партии “Яблоко”. В сентябре 2016 года он был наблюдателем на выборах. Тогда Мулюков заявлял о вбросах и фальсификациях во время голосования. Он обращался в Центризбирком и пытался добиться возбуждения уголовных дел. Однако в итоге разбирательство для работников избирательных комиссий закончилось лишь дисциплинарными взысканиями.