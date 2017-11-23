Четверг, 23 ноября 2017

В Праге неизвестные написали красной краской даты “1956″, “1961″, “1968″ и “2017″ на памятнике маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об инциденте, произошедшем в четверг, сообщает Aktualne.cz.

Первые три даты указывают на военные операции в Европе, в которых участвовал маршал: в 1956 году Конев руководил подавлением антикоммунистического восстания в Венгрии, в 1961 году участвовал в строительстве Берлинской стены; военачальник также помогал разрабатывать план ввода войск в Чехословакию в 1968 году.

Ондржей Коларж, староста района Прага 6, в котором находится памятник, ранее предлагал дополнить монумент табличкой, содержащей полную информацию о роли Конева в истории.

Во вторник в Праге у памятника Коневу прошел митинг в честь 120-летия со дня его рождения с участием сотрудников российского посольства и местных коммунистов.

“Решительно осуждаем подобные противоправные действия и настаиваем на проведении расследования с привлечением к ответственности виновных. Призываем принять необходимые меры для недопущения повторения подобных инцидентов в будущем, – заявили в посольстве по поводу осквернения памятника. – Прискорбно видеть, как сомнительные инициативы некоторых муниципальных политиков приводят к реальным актам вандализма в отношении памятника герою освобождения Чехословакии и ее столицы от нацистских оккупантов”.

Осквернение памятника произошло на фоне скандала с визитом в Россию президента Чехии Милоша Земана. Накануне стало известно, что публикация на сайте телеканал “Звезда” шовинистической статьи про “пражскую весну” поставила под угрозу продолжение поездки чешского лидера.

Это уже не первый акт вандализма в отношении памятника Коневу. В 2014 году неизвестные облили монумент розовой краской.