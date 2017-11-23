Четверг, 23 ноября 2017

В администрации президента обсуждают участие в президентских выборах 2018 года “кандидата от бизнеса” и “либерального кандидата”, сообщают “Ведомости” со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам собеседника издания, “нормальный кандидат” будет выдвинут от “Партии роста” бизнес-обмудсмена Бориса Титова. Ранее источники The Bell сообщали, что на выборы может выдвинуться предприниматель Олег Тиньков. Однако в конце октября бизнесмен опроверг этот слух.

Источник “Ведомостей” утверждает, что в Кремле “может рассматриваться вполне серьезно” возможность выдвижения в президенты экс-министра финансов, главы Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. По словам другого собеседника в президентской администрации, такое предложение выдвигалось осенью прошлого года, но было отклонено. Представитель Кудрина Павел Кузнецов ранее заявлял, что возможное выдвижение экс-министра не рассматривалось ни в КГИ, ни в ЦСР.

Сосеседник газеты добавил, что в президентской кампании “будут еще сюрпризы”, а конкретный вариант ее проведения будет выбран в зависимости от обстоятельств выдвижения Владимира Путина: по его словам, еще неизвестно, будет действующий президент выдвигаться от “Единой России” или пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Об участии в президентских выборах уже заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер “Яблока” Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. По закону Навального не могут зарегистрировать кандидатом из-за наличия судимости по делу “Кировлеса”.

13 ноября РБК сообщал, что согласно “базовому” сценарию президентской кампании Путин должен заявить об участии в выборах после того, как Совет Федерации официально объявит о начале избирательной кампании. Верхняя палата должна назначить президентские выборы между 7 и 17 декабря. Как утверждается, Путин скорее всего заявит о выдвижении в президенты между съездом “Единой России”, который пройдет 22 и 23 декабря, и Форумом действий Общероссийского народного фронта, также назначенным на декабрь.

По информации РБК, Путин собирается принять участие в съезде правящей партии.