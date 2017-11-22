Среда, 22 ноября 2017

В Воронеже во вторник вечером после очередного пикета “Путин – не наш президент” был избит активист Демократического союза, редактор самиздатской газеты “Крамола” Дмитрий Воробьевский. Об этом сообщил в ФБ-группе “Голос – Воронеж” сам пострадавший.

Как только Воробьевский вошел в подъезд своего дома, за ним проследовал некий высокий мужчина в куртке с капюшоном. Он напал со спины, нанеся активисту несколько ударов сзади и сбоку, предположительно кастетом. При этом нападавший высказывал угрозы. “Я запомнил лишь “убью”, – написал Воробьевский. Затем преступник сфотографировал избитого активиста и удалился.

На вопрос Воробьевского “Сколько тебе гэбисты заплатили за это?” нападавший не ответил.

“Как назло, именно в этот раз, заходя в подъезд, я не ожидал нападения и был плохо готов к нему (хотя обычно ожидаю – исходя из ряда предыдущих подобных обстоятельств)”, – заметил активист.

Воробьевский получил две глубокие раны на голове – “вроде до самого черепа”, заметил он. Однако фиксировать травмы и обращаться в полицию активист не стал, пояснив, что считает это бессмысленным, поскольку за нападением стоит либо ФСБ, либо ЦПЭ.

53-летний Воробьевский – постоянный участник акций протеста, в частности еженедельных пикетов на проспекте Революции. Он выходит с плакатами против аннексии Крыма и с антипутинскими лозунгами. Один из его постоянных плакатов гласит “Путина и его гэбистскую бригаду – долой!”.

6 мая 2016 года Воробьевский был похищен из своего дома и насильственно помещен в городскую психбольницу в поселке Тенистый. В квартиру оппозиционера санитары попали обманом, представившись газовщиками. Медиков сопровождал участковый полицейский.

После доставки в больницу активиста на три часа привязали за руки и ноги к койке и сделали несколько уколов, не сообщив названия вводимых препаратов. В знак протеста оппозиционер объявил голодовку.

Товарищам Воробьевского участковый полицейский заявил, будто санитары действовали с санкции суда. Однако адвокат и правозащитница Ольга Гнездилова, посетившая оппозиционера в больнице 8 мая, сообщила, что в действительности психиатры в суд не обращались. “У меня возникло ощущение очень высокого заказа”, – заметила юрист.

Предельный 48-часовой срок задержания без санкции суда истек у Воробьевского еще 8 мая. Между тем два заместителя главврача и еще один врач психдиспансера обратились в суд с иском о госпитализации оппозиционера лишь 10-го числа. В обоснование этого они сослались на выходные дни.

В своем заявлении медики называли признаками болезненного состояния Воробьевского его отказ от госпитализации и лечения, а также голодовку, объявленную им в больнице. Как говорилось в бумаге, оппозиционер “громко, монотонно, без эмоциональной заинтересованности, заученными, трафаретными фразами излагает свои требования к власти”, “утверждает, что в стационар его “упрятала власть”, подтверждает, что отказался завтракать по протестным мотивам”.

9 мая Amnesty International в своем заявлении потребовала немедленно освободить Воробьевского.

На другой день прокуратура обязала СКР провести проверку по факту отправки оппозиционера в психбольницу без санкции суда.

12 мая 2016-го судья Советского райсуда Воронежа Светлана Милютина отклонила иск психиатров о госпитализации Воробьевского. Активиста, доставленного на заседание, освободили в зале суда.