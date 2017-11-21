Вторник, 21 ноября 2017

Судебная палата Международного трибунала по бывшей Югославии приговорила бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Решение оглашено председательствующим судьей Альфонсом Ори, сообщает ТАСС.

В обвинительном заключении Младича содержится пять основных пунктов – преследование, истребление, убийства, депортация и насильственное перемещение, а также преступления против человечества в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. В дополнительных пяти пунктах заключения содержатся обвинения в убийствах, терроре, незаконных нападениях на гражданских лиц, захвате заложников и нарушении правил ведения войны.

В частности, генерала обвинили в организации убийства семи тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в деревне Сребреница в 1995 году. Его также обвинили в командовании войсками, осаждавшими город Сараево. Осада продолжалась около трех с половиной лет. За это время в городе погибли более 10 тысяч человек.

Сам Младич вины не признал. Его адвокаты также настаивали на том, что в ходе процесса, который длился более четырех лет, вина их подзащитного не была доказана, и требовали вынесения оправдательного приговора.

На заседании 7 декабря 2016 года прокурор МТБЮ попросил для Младича пожизненного заключения.

Власти Сербии арестовали Младича 26 мая 2011 года, после того, как он 16 лет скрывался от правосудия. Спустя несколько дней его выдали Гааге. МТБЮ обвинил Младича в геноциде, преступлениях против человечности. 4 июля 2011 года Младич отказался признать себя в суде виновным или невиновным.

Босния и Герцеговина объявила в 1992 году о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв конфликта официально не установлено. По оценкам независимых экспертов, в Боснии и Герцеговине погибли около 100 тысяч человек. На момент начала конфликта население страны составляло более четырех миллионов человек.

В марте 2016 года МТБЮ признал экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича виновным в преступлениях против человечности и приговорил его к 40 годам тюрьмы. Караджич обвинялся в геноциде, причастности к геноциду, убийствах, депортации и других бесчеловечных действиях в отношении мусульман, хорватов и прочего мирного населения несербской национальности. В частности, суд признал Караджича ответственным преступления в Сребренице и в ходе осады Сараево. При этом суд решил снять с экс-лидера боснийских сербов одно из двух предъявленных ему обвинений в геноциде. Таким образом, Караджич был признан виновным по 10 из 11 пунктам обвинения.