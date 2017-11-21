Вторник, 21 ноября 2017

Дзержинский райсуд Волгограда по итогам выездного заседания в областной психбольнице № 2 постановил поместить активиста “Артподготовки” Анатолия Болтыхова на принудительное обследование. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Срок обследования судом не определен. Как правило, отмечается в публикации, оно занимает месяц.

Слушания заняли два дня – 21 и 22 ноября – и проводились в закрытом режиме. Как передавал “Кавказский узел”, на заседании во вторник адвокат активиста Сергей Куницкий заявил судье, имя которого не уточнялось, отвод, обвинив его в искажении обстоятельств дела. В иске психиатров, отметил юрист, говорилось о “чрезмерной активности” Болтыхова, тогда как судья в определении о назначении слушаний упомянул “чрезмерную агрессию” задержанного. “Суд мне отказал, объяснив ситуацию технической ошибкой и сложностью разбора рукописного текста”, – заключил адвокат.

Гражданская жена активиста Екатерина сообщила, что ее объяснения, данные членам комиссии психиатров, в заключении медиков оказались искажены до неузнаваемости. Отвечая на вопросы медиков, жена Болтыхова сообщила, что политической деятельностью он занялся шесть лет назад, а с апреля по октябрь работает на даче. Между тем в заключении комиссии, с которым Екатерину до суда не ознакамливали, заявляется, будто около шести лет назад Болтыхов стал чрезмерно агрессивным, причем “в весенне-летний период он отвлекается, а в весенний период агрессия вновь возрастает”.

Адвокат Куницкий также рассказал, что, как следует из полицейского рапорта, с 7 по 9 ноября за Болтыховым наблюдал некий гражданин. При этом в документе присутствует только фамилия соглядатая – инициалы, телефон и место жительства не указаны. “Кем он является? – заметил юрист. – Полицейским агентом? Какому гражданину нужно ходить за другим человеком и наблюдать за ним ежедневно? Эти сведения не должны приниматься во внимание судом”.

Других же доказательств агрессивного поведения Болтыхова, помимо свидетельств соглядатая, в деле нет, подчеркнул адвокат. Все коллеги активиста по протестному движению, в том числе и стоящие на отличных от него политических позициях, отмечали, что Болтыхов полностью адекватен.

В то же время психиатры признали, что приняли во внимание именно свидетельства из полицейского рапорта.

Националист Болтыхов – один из организаторов Русского марша в своем городе, участник акций Стратегии-31, инициатор регулярных “прогулок оппозиции”. Член Правозащитного совета Волгограда, координатор Международного правозащитного альянса в Волгоградской области.

5 ноября, в день анонсированной лидером “Артподготовки” Вячеславом Мальцевым революции, Болтыхов провел пресс-конференцию. На ней активист заявил, что в Волгограде состоялась революция и вся власть перешла в руки революционного комитета.

16 ноября полицейские схватили Болтыхова, когда он заходил в подъезд своего дома. Силовики начали заламывать активисту руки и бить его по голове. Соседка Болтыхова, увидев, как ведут себя полицейские, начала протестовать, и те прекратили избиение.

Активиста посадили в машину, после чего вызвали бригаду психиатров. Те признали задержанного полностью здоровым. Тогда оппозиционера привезли в райотдел полиции. Там на него был сфабрикован протокол, согласно которому Болтыхов в неадекватном состоянии бегал по центру города и призывал к свержению власти.

После этого психиатров вызвали повторно. Как рассказывал активист, приехал тот же врач, “но уже хмурый и грустный”. Медики забрали задержанного доставили в психбольницу. Замглавврача первоначально намеревалась его освободить, однако изменила свое решение после телефонного звонка.

В феврале 2015 года Болтыхов был одним из организаторов волгоградского марша “Весна”. За два дня до акции его задержали в результате полицейской провокации и арестовали на двое суток по сфабрикованному обвинению в мелком хулиганстве. На свободу оппозиционер вышел через несколько часов после окончания акции 1 марта.

3 ноября того же года, за день до организованного Болтыховым Русского марша, активист также был задержан. 4-го числа Центральный райсуд Волгограда арестовал Болтыхова на девять суток по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование экстремистской символики). Активисту вменили публикацию на личной ВК-странице агитационного плаката лидера “Правого сектора” Дмитрия Яроша к выборам президента Украины. Судья признала этот плакат символикой “Правого сектора”, который в России запрещен как экстремистская организация.