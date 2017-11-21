Вторник, 21 ноября 2017

Международный олимпийский комитет признал четырех скелетонистов сборной России виновными в применении запрещенных препаратов во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Аннулированы результаты, показанные на Играх-2014 Александром Третьяковым, Еленой Никитиной, Марией Орловой и Ольгой Потылициной. “Кроме того, всем четырем спортсменам запрещено участвовать в последующих Олимпийских играх”, – отмечается в сообщении.

При этом Третьяков на Олимпиаде в Сочи завоевал золотую медаль, а Никитина – бронзовую.

“Мы уверены в абсолютной невиновности наших спортсменов и будем отстаивать их права во всех возможных инстанциях, начиная со спортивного арбитражного суда в Лозанне. В случае необходимости мы готовы вынести это дело за пределы спортивной юрисдикции и обратиться с иском в гражданские суды, чтобы найти управу на тех, кто ломает судьбы людей, не имея на то никаких законных оснований”, – заявили в Федерации бобслея России.

Между тем президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что российские бобслеисты и хоккеистки, скорее всего, будут отстранены От Олимпиады-2018. “Думаю, и по бобслеистам, и по хоккеисткам можно ждать таких же решений”, – сказал Жуков, комментируя решение МОК.

9 декабря 2016 года независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи.

1 ноября комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно дисквалифицировала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова за употребление допинга на Олимпиаде в Сочи. Результаты Легкова и Белова на соревнованиях аннулированы. Легкова обязали вернуть золотую медаль, присужденную за гонки на 50 километров, и серебряную – за эстафету. На Олимпийский комитет России возложена обязанность проконтролировать исполнение решения.

9 ноября комиссия МОК признала виновными в нарушении антидопинговых правил еще четырех российских лыжников – Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин занял вторые места в гонке на 50 км, эстафете и командном спринте.