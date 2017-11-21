Вторник, 21 ноября 2017

Грузинский спецназ штурмом взял квартиру в доме по улице Монаха Габриэла Салоси на юге Тбилиси, где жили чеченцы, подозреваемые в принадлежности к некоей террористической организации. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Как уточняет “Грузия online” со ссылкой на Службу государственной безопасности страны, трое подозреваемых убиты. Четвертый был задержан ранее еще до штурма, о чем силовики сообщили утром.

По предварительным данным, подозреваемые – не граждане Грузии.

Ранения в ходе операции получили трое спецназовцев. Один, раненый в голову, днем умер в больнице.

По состоянию на 18:05 по местному времени (17:05 мск) на ранее оцепленную территорию дома начали пропускать жильцов. Правоохранители покидают объект. Как отмечается, оттуда выехала также машина для перевозки трупов.

В результате пожара в доме сгорели как минимум две квартиры. СГБ пообещала жильцам полностью возместить причиненный ущерб.

Операция проходила с вечера вторника. Жильцы дома были эвакуированы. Подозреваемым, заблокированным в квартире, предложили сдаться, но те ответили отказом. Сообщалось, что они открыли огонь по силовикам. Также на месте событий произошел взрыв.

Три детсада и одна школа в окрестностях дома во вторник были закрыты.

На переговоры с подозреваемыми приезжал председатель тбилисского Фонда интеграции Кавказа Умар Идигов. Переговоры результата не дали; после отъезда Идигова около 14 часов по Тбилиси (13 часов мск) в районе операции началась интенсивная стрельба и слышались взрывы; были видны клубы черного дыма.

Местные жители сообщали, что подозреваемые, возможно, взяли заложников из числа соседей. Однако СГБ эту информацию не подтвердило.

При этом соседи утверждали, что операция ведется против двух чеченских семей, которые уже многие годы живут в доме. “У них есть и дети, их выводили во двор гулять, – рассказывали местные жители. – Они не замкнутые люди”.

С 2010 года номинальной владелицей квартиры, где блокировали подозреваемых, является Мери Хангошвили, уроженка села Омало в Панкисском ущелье – регионе компактного проживания чеченцев-кистин. По словам Хангошвили, прежняя собственница – жительница Панкисского ущелья Тина Гаургашивили – оформила на нее эту квартиру перед своим отъездом в Австрию; там Гаургашвили живет по сей день. “Я ничего не знаю, понятия не имею, кто там жил, кто ее сдал и что происходит, – заверила Хангошвили. – Наверно, это сделал ее сын. Его не выпустили на границе с Турцией, когда они уезжали”.

Между тем полицейские выяснили, что квартиру подозреваемым сдал 26-летний житель села Дуиси в Панкисском ущелье Аслан Жабраелов, работник автозаправки. Силовики допросили Жабраелова в Дуиси. Тот рассказал, что сдал квартиру по просьбе брата своей жены и личностями арендаторов не интересовался.