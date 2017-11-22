Среда, 22 ноября 2017

Судья Тимирязевского райсуда Москвы Мария Аканова арестовала лидера “Народного ополчения России” Юрия Екишева по новому делу об экстремизме на другой день после отбытия им срока по предыдущему. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда. Арест назначен на время до 14 декабря, поскольку следствие по делу пока продлено на срок до этой даты.

Ходатайство, заявленное следователем Тимирязевского межрайотдела столичного главка СКР Трофимовым, было поддержано прокурором. Адвокат Светлана Добровольская представила поручительства за Екишева, поданные депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным и бывшим депутатом от этой же партии Вячеславом Тетёкиным. Однако судья Аканова эти поручительства проигнорировала.

Как и по трем предыдущим делам, по нынешнему делу Екишеву вменена часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Поводом к очередному преследованию националиста стали его некие юдофобские публикации во “Вконтакте”, которые следователь датирует временем не позже 24 января 2016 года. Екишеву грозит до четырех лет колонии.

В деле имеется справка, подготовленная Главным управлением МВД по противодействию экстремизму. В ней утверждается, что Екишев – лидер “Народного ополчения имени Минина и Пожарского”, которое в 2015 году было объявлено террористической организацией, а также основатель движения “ПараБеллум”, якобы готовившего вооруженный захват власти в стране.

В действительности оппозиционер с 2009 года, после переезда в Москву, был членом штаба НОМП, но лидером организации являлся отставной полковник ГРУ Владимир Квачков. В 2015-м же Екишев основал и возглавил другую структуру – “Народное ополчение России”. Что же касается движения “ПараБеллум”, созданного активистом также около 2009-го, то оно уже давно фактически не функционирует.

Дело было открыто еще 30 мая нынешнего года, однако защиту активиста об этом уведомили лишь в октябре, после рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по предыдущему делу.

Днем во вторник Екишев был освобожден из московского СИЗО-3 “Пресня” по истечении назначенных ему 1 года 5 месяцев общего режима: в колонию политзека доставить не успели. После этого он явился по вызову в отдел СКР на допрос по новому делу. Следователь предъявил Екишеву обвинение, а затем задержал его до суда о мере пресечения. Активисту в отдел вызывали скорую. Поздно вечером его увезли в ИВС.

Екишеву 53 года, он уроженец Сыктывкара. В 1990-е годы активно участвовал в работе коми регионального отделения Российского монархического общественного движения. Тогда же он перешел из РПЦ в Русскую православную церковь за рубежом. Екишев учредил движение “Православное единство” и ее печатный орган – газету “Зерцало”. Также он возглавлял правление межрегионального движения “Союз национального возрождения” и курировал коми отделение Движения против нелегальной иммиграции. В 2003 году выдвигался на пост главы Сысольского района Коми, но занял второе место. В середине 2000-х был помощником депутата Госдумы Дмитрия Рогозина.

Также Екишев известен как писатель. Ему принадлежат повести, пьесы, очерки, а также роман и киносценарий на русском и коми языках. Публиковался, в частности, в журнале “Континент”.

27 ноября 2006 года Сыктывкарский горсуд приговорил Екишева к полутора годам колонии-поселения по части 1 статьи 282 УК. При этом по второй инкриминированной статье кодекса – 280 (публичные призывы к экстремизму) – активист был оправдан. В нарушение норм, устанавливающих, что осужденные к колонии-поселению самостоятельно следуют к месту отбывания срока, Екишева взяли под стражу в зале суда.

Преследование Екишева инициировал глава регионального отделения “Мемориала” Игорь Сажин. При этом после вынесения приговора Сажин заявил, что решение суда недостаточно обоснованно, а лишение свободы – слишком суровое наказание.

Между тем в декабре того же года против Екишева открыли новое дело. 1 октября 2007-го тот же Сыктывкарский горсуд объявил националиста виновным по части 1 статьи 282, а также по статье 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). На этот раз Екишеву вменили агитационные беседы с молодежью в кафе села Визинга, центра Сысольского района, а также распространение на митинге в Сыктывкаре листовок ДПНИ под названием “Правда о событиях в Кондопоге”. С учетом частичного сложения приговоров по двум делам суммарный срок, назначенный активисту, составил два года колонии-поселения.

В колонии-поселении политзек написал публицистическую книгу “Россия в неволе”.

28 ноября 2008 года Екишев освободился. Встречать его прибыл лично Квачков.

После освобождения активист поселился в Москве. В ноябре 2010-го стал одним из руководителей “Народного фронта освобождения России”. Редактировал ультраправый сайт “Штурмновости”.

В день президентских выборов 2012 года Екишев совместно с бывшим майором милиции Алексеем Дымовским записал обращение к общественности.

По третьему делу Екишева задержали 22 июня 2016 года и через пять дней отправили в СИЗО. Ему вновь вменили часть 1 статьи 282 УК – на этот раз за публикацию в 2014-м некоего видео “про иудеев”. Дело вел следователь СКР Денис Горбашев; в ФСБ расследование курировал оперативник Сергей Журавлей.

3 мая нынешнего года судья Дорогомиловского райсуда Москвы Юлия Рудакова приговорила Екишева к полутора годам общего режима. Прокурор запрашивал для подсудимого 2 года 4 месяца. На выступление Екишева с последним словом приставы в нарушение принципа гласности судебного разбирательства намеренно не допустили около половины группы поддержки.

20 октября коллегия Мосгорсуда уменьшила Екишеву срок на месяц.

В последнее время явственно обозначилась тенденция фабриковать против освобождающихся политзеков новые уголовные дела. 29 августа нынешнего года при выходе из ИК-1 в Южно-Сахалинске был задержан мусульманин Александр Галамбица – гражданин России украинского происхождения, в 2013 году осужденный по части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) и части 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), а также объявленный членом организации “Ат-такфир валь-хиджра”, при том что обвинений в экстремизме в деле не было. По новому делу ему вменили часть 1 статьи 205.2 кодекса (публичные призывы к терроризму). При задержании Галамбица был избит; избили и адвоката, который встречал политзека.

12 ноября из ЕПКТ ИК-6 Кировской области должен был освободиться по отбытии срока Альберт Бегидов, осужденный к 12 годам 1 месяцу строгого режима по делу о нападении в 2005 году вооруженного подполья на Нальчик. Однако за две недели до освобождения против заключенного сфабриковали дело о нападении на фсиновца. 9 ноября Бегидова отправили в СИЗО. Оперативники ФСБ еще в мае предупреждали осужденного, что до окончания чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России в июне – июле 2018-го, он на свободу в любом случае не выйдет.