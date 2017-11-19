Воскресенье, 19 ноября 2017

Сегодня… мы открываем памятник императору Александру III – выдающемуся государственному деятелю и патриоту, человеку сильного характера, мужества, несгибаемой воли… Александр III отстаивал интересы страны прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире… При этом он считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции; что великому народу важно сохранять самобытность, а движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям. Царствование Александра III называли эпохой национального возрождения… временем возвращения к своим корням и историческому наследию… Александр III любил Россию и верил в нее, и, открывая сегодня этот памятник, мы воздаем должное его делам, свершениям и заслугам, выражаем свое уважение к неразрывной истории нашей страны, к людям всех званий и сословий, которые честно служили Отечеству. Уверен, что нынешние и будущие поколения – как и наши великие предки – сделают все для благополучия и процветания Отечества.

Владимир Путин, президент России

Конь уперся… Голова упрямая и глупая. Чуть что волосы не торчат ежом. Конь не понимает, куда его понукают. Да и не хочет никуда идти. Конь – ужасный либерал: головой ни взад, ни вперед, ни в бок. “Дайте реформу, без этого не шевельнусь”. – “Будет тебе реформа!”.. Больно коню: мундштук страшно распялил рот, нижняя челюсть почти под прямым углом к линии головы… А хвоста нет, хвост отъеден у этой умницы. Между хвостом – или, лучше сказать, “недостатком хвоста” – и злой, оскаленной головой помещено громадное туловище с бочищами, с ножищами, с брюшищем, каких решительно ни у одной лошади нет… Зад – главное, какой зад у коня!.. Вильгельму II пусть воздвигают великолепный монумент, но монумент Трубецкого – единственный в мире по всем подробностям, по всем частностям, – есть именно наш русский монумент. И хулителям его, непонимающим хулителям, ответим то же, что простой Пушкин ответил на “великолепные” рассуждения Чаадаева: “Нам другой Руси не надо, ни другой истории”. Некрасивы наши матушки родные: и стары, и в болезнях, и без наряда, а ни на кого мы их не променяем. Вот и все.

Василий Розанов. “Paolo Trubezkoi и его памятник Александру III”