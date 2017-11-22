Среда, 22 ноября 2017

Мужчина, 21 ноября напавший на оперативника ФСБ в управлении спецслужбы по Петербургу и Ленинградской области (Большом доме), отправлен на обследование в городскую психбольницу № 6. Об этом в среду вечером сообщила Фонтанка.Ру.

Личность нападавшего установлена. Это 26-летний гражданин Таджикистана Муртазо Махмудзода, с 2014 года легально живущий в Калининградской области. Как отмечается, Махмудзода много ездил по России – бывал в Новосибирске, Уфе, Москве, – а также выезжал в Германию.

Дело против иностранца пока не открыто, однако вопрос о его возбуждении, как заявляет издание, “можно считать решенным”. Махмудзоде вменят статью 318 УК (применение насилия к представителю власти).

Утром во вторник Махмудзода проскользнул в дверь центрального входа Большого дома вслед за оперативником. Когда оперативник подошел ко внутренней двери, чтобы открыть ее магнитным ключом, иностранец нанес силовику серию ударов кулаками в шею и затылок.

Началась драка; Махмудзода пытался вступить в ближний бой. На помощь оперативнику подоспел коллега; иностранец переключился на него. Далее нападавший попытался покинуть здание, однако второй оперативник не выпускал его. Подошли еще несколько силовиков, в том числе один в форме; когда Махмудзода отвлекся на них, второй оперативник ударил его ногой в промежность. Нападавший упал на пол и поднял руки к голове; двое других силовиков его жестко скрутили.

Весь инцидент, зафиксированный видеокамерой, занял 1 минуту 15 секунд.

Как сообщалось, Махмудзоду еще полчаса удерживали в холле управления. Несколько десятков силовиков пытались выяснить мотив нападения, однако задержанный на их вопросы не ответил.