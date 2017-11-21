Вторник, 21 ноября 2017

В здании УФСБ по Петербургу и Ленинградской области (Большом доме) неизвестный мужчина, по виду приезжий с Кавказа или из Центральной Азии, напал на оперативника. Видеозапись, появившаяся на telegram-канале @horoshy, позже была опубликована youtube-каналом “Daily хайп criminal”.

По информации Фонтанки.Ру, инцидент произошел утром во вторник. Неизвестный проскользнул в дверь центрального входа здания вслед за оперативником. Когда оперативник подошел ко внутренней двери, чтобы открыть ее магнитным ключом, неизвестный нанес силовику серию ударов кулаками в шею и затылок.

Двое начали драку; нападавший пытался вступить в ближний бой. На помощь оперативнику подоспел коллега; неизвестный переключился на него. Далее нападавший попытался покинуть здание, однако второй оперативник не выпускал его. Подошли еще несколько силовиков, в том числе один в форме; когда неизвестный отвлекся на них, второй оперативник ударил его ногой между ног. Нападавший упал на пол и поднял руки к голове; двое других силовиков его жестко скрутили.

Весь инцидент, зафиксированный видеокамерой, занял 1 минуту 15 секунд.

Как передает Фонтанка.Ру, нападавшего еще полчаса удерживали в холле управления. Несколько десятков силовиков пытались выяснить мотив нападения, однако задержанный на их вопросы не ответил.

Дальнейшую судьбу нападавшего СМИ не уточняют. РЕН-ТВ не исключает, что у него проблемы с психикой.

Само УФСБ отказалось прокомментировать инцидент.

21 апреля в Хабаровске 17-летний местный житель Антон Конев, придерживавшийся нацистских взглядов, явился в краевое УФСБ и открыл огонь по оперативнику и двум посетителям-киргизам, один из которых был переводчиком. Оперативник и переводчик погибли на месте, третий пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Затем Конев обстрелял камеры видеонаблюдения на стенах. Как предполагалось, он попал под рикошет и был ранен. Прибывшие по сигналу полицейские расстреляли лежащего на полу Конева, когда увидели, что он тянется рукой за пояс. Как поясняли СМИ, полицейские опасались, что за поясом у него взрывчатка.

Оружие для нападения – охотничий карабин “Сайга” и два спортивных пистолета – Конев похитил в тире. Сообщалось, что там нашли тело 55-летнего инструктора по стрельбе с двумя ножевыми и семью огнестрельными ранениями.

Нападение на хабаровское УФСБ было беспрецедентной акцией. Ранее атаки на региональные главки спецслужбы совершались только в регионах Северного Кавказа; последним стал обстрел УФСБ по Кабардино-Балкарии в феврале 2011 года. За пределами Северного Кавказа подобных атак не было никогда.