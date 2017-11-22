Среда, 22 ноября 2017

Военком Чечни полковник Ахмед Джайрханов был ранен в конфликте с другими кадыровцами – ему прострелили кисть руки. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии” со ссылкой на источник в военкомате.

Инцидент произошел в 10-х числах ноября в ходе спора о неких деньгах. О каких именно деньгах шла речь, к какому ведомству принадлежали противники 61-летнего Джайрханова и почему спор закончился стрельбой, в публикации не уточняется.

Официально информация не комментировалась.

Приближенные главы Чечни Рамзана Кадырова и ранее применяли насилие к руководителям учреждений региона. Так, 6 октября прошлого года спикер чеченского парламента Магомед Даудов (Лорд) избил и.о. председателя Верховного суда Тахира Мурдалова в собственном кабинете последнего, вынуждая покинуть пост. В суд Лорд прибыл с сопровождением на 10 машинах; здание оцепили около 40 кадыровцев.

Сам Мурдалов, однако, в интервью ГТРК “Грозный” опроверг факт избиения, заверив, что беседа велась в рамках приличий.

В дальнейшем Мурдалов покинул свой пост, став зампредом суда. Должность председателя занял Алавдин Гардалоев. Во вторник Право.Ру сообщило, что Гардалоев подал в полицию донос на Мурдалова, заявив, что тот допустил некие нарушения в финансово-хозяйственной работе суда.

В июле нынешнего года стало известно, что Лорд вымогал 30 миллионов рублей у директора регионального отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова. Беседа проходила в кабинете вице-премьера Чечни Якуба Закриева в присутствии замглавы регионального МВД Апти Алаудинова и прокурора региона Шарпуди Абдул-Кадырова. Топ-менеджеру угрожали, что, если он ответит отказом, против него возбудят дело о “пособничестве боевикам”.

Джабраилов, однако, деньги выдать отказался, ушел в отпуск и покинул Чечню. Сразу после этого его объявили в федеральный розыск по делу о незаконной банковской деятельности.