Четверг, 23 ноября 2017

Статья

Вызов и поклон

Завершая свою речь и влекомый гневом, Райкин заговорил про времена, в которые живем. “…Очень трудные времена, очень опасные, очень страшные; очень это похоже…”, – начал было описывать эпоху артист, но, к счастью, сразу же оборвал себя. Поскольку тут он, конструктивно протестующий против отдельных проявлений цензуры, вступал на зыбкий путь безответственного критиканства.

Илья Мильштейн

31.10.2016

Статья

Когда пришли

Когда пришли за украинцами, Константин Аркадьевич рассказывал, как часть его тонкой натуры радуется оккупации Крыма, и делился волнениями по поводу трудной судьбы любимого им “русского города Севастополя”. А когда пришли за Константином Аркадьевичем, оказалось, что особо и некому его поддержать в крике о свободе творчества.

Виталий Портников

28.10.2016

Константин Райкин прославился в советском кинематографе буффонадной ролью Труффальдино – комичного пройдохи, умудрявшегося обслуживать сразу двух враждовавших между собой аристократов. Пожалуй, эта роль из эпохи райкинской юности, когда он и Райкиным-то еще не был, а был сыном того самого, настоящего Райкина – удивительная иллюстрация того, как маска может подходить лицедею, быть, что называется, впору. Потому что вся творческая (и личная) биография Константина Райкина – это биография Труффальдино. Просто в свете скандала со срывом концерта в Одессе, да еще на фоне очередной перепалки Константина Аркадьевича с другим выдающимся деятелем российской культуры Владимиром Мединским, это свойство характера стало очевидным даже для тех, кто за Райкиным никогда особо не следил. Ну невозможно услужить двум господам одновременно!

Самое интересное в одесском концерте даже не в самом факте скандала, даже не в самом бегстве Райкина со сцены после сакраментального вопроса “чей Крым?”, а просто в проведении украинских гастролей. Райкин приехал не только в Одессу, но и в Киев, и в Днепр. В последних двух городах концерты прошли без эксцессов не из особой любви к Райкину, а потому что своеобразная московская культура с ее поэтическими вечерами и готовностью читать старые стихи, чтобы призвать к ответу новых тиранов, давно уже стала чужой для жителей этих украинских городов. Выступления Райкина были скорее маргинальным, мало кому интересным событием – и поэтому никто не интересовался у руководителя “Сатирикона”, чей все-таки Крым. Но в Одессе притяжение московских знаменитостей все еще велико, многие жители портового города живут его вымышленным прошлым, которое Одесса умеет и любит поставлять на экспорт. Райкин здесь не чужой, и поэтому его приезд не мог пройти незамеченным. Именно потому, что в Одессе к приезду заезжей звезды отнеслись с куда большим вниманием, здесь концерт и сорвали.

Но почему Райкин вообще приезжает в Украину, хотя и не воспринимает эту страну со всеми ее проблемами всерьез? Ведь в его нашумевшем интервью, неожиданно появившемся в сети аккурат перед украинскими концертами, речь идет не только о той части натуры артиста, которая возрадовалась оккупации Крыма. А еще и об испуге, который испытал Райкин, узнав, что Россия не будет – внимание, не будет – вмешиваться в украинские дела и оставит на произвол судьбы и “русских людей” в Украине, и “русский город Севастополь”. То есть страх оставил Константина Аркадьевича только тогда, когда оказалось, что Путин лжет, что Россия готова вмешаться и защитить и русских людей, и русский город. Ясная и честная позиция, выражающаяся в хрестоматийном призыве “Путин, введи войска!”. Только зачем потом, после появления этих войск, приезжать с гастролями? Только из-за жадности, из-за желания заработать лишние гонорары?

Не думаю. Главное все же – это натура Труффальдино. Калягин, Табаков и прочие лукавые царедворцы советского театра и кино, давно изменившие собственной чести, но никогда не изменявшие власти, и не подумают ехать в Киев или Одессу. Они служат одному господину – тому, кто на данный момент в Кремле. Служат не за страх, а за обеспечение. За театры, награды, за разрешение фрондировать, когда предоставляется возможность. А Райкин хочет служить двум господам. Он хочет показать, что может выступить и в Киеве, и в Москве – и никого не обидеть, всем быть приятным. Если бы не его проговорка в интервью провинциальным журналистам, если бы он не сказал, что думает на самом деле, у него все получилось бы. Он никогда не ответил бы на вопрос “чей Крым?” и не подписал бы ни одного коллективного письма. Это тоже стиль, бессмертный стиль советской интеллигенции, перенесенный в XXI век: кто-то подписывает, кто-то протестует, а кто-то гордо отмалчивается и читает Мандельштама, когда разрешат.

То же самое происходит в конфликте с Мединским. Большая часть коллег Райкина никогда не пойдет на открытый конфликт со всесильным министром культуры, передающим разнообразным инженерам человеческих душ монаршую волю. Но Райкин идет на риск – потому что апеллирует прямо к престолу, напоминает о наградах, которые вручал ему лично Владимир Владимирович Путин. Формула о хорошем царе и плохих боярах стара как мир – но она работает. И никто не сказал, что не сработает и на этот раз. Райкин не переходит границы ведомственного конфликта, и это позволяет ему решить самую главную задачу своего существования в российском искусстве – оставаться для власти “своим”, при этом быть порядочным и неравнодушным для тех, кто своей путинскую власть не считает.

Это непростая задача, которая требует чудовищных нравственных компромиссов с самим собой. Первый такой компромисс я запомнил на всю жизнь – когда в одном из интервью Константина Райкина прочитал о полученном им русском воспитании, о том, что его растили русским человеком. Я не знаком с этим Райкиным, но имел честь знать того, настоящего. Аркадий Исаакович родился, я бы сказал, в классической еврейской семье и до последних лет жизни гордился своими корнями. Он, конечно, эти корни не афишировал (впрочем, о них и так все знали), но они были для него важны. При всем своем желании Аркадий Исаакович и Руфь Марковна не могли воспитать своих детей русскими – и в этом нет ничего зазорного. Быть евреем стыдно только тогда, когда хочешь понравиться тем, кто не желает ничего знать о тебе настоящем. Когда хочешь быть слугой двух господ.

Мне скажут, что в жизни Аркадия Исааковича было не меньше, а то и больше моральных компромиссов, чем в жизни его сына и наследника. Не буду с этим спорить. Аркадий Райкин жил во времена людоедов и отчаянно не хотел быть ими съеденным, напротив, пытался защититься от них и защитить того маленького человека, которому давал несколько минут надежды и смелости своим искусством. Константина Райкина никто не заставляет жить так, как он живет. Он Труффальдино по привычке.