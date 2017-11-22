Среда, 22 ноября 2017

В ЛНР признали, что бывший “премьер-министр республики” Геннадий Цыпкалов, схваченный в сентябре прошлого года по подозрению в подготовке “государственного переворота”, погиб от пыток, а не покончил с собой, как официально сообщалось раньше. “МГБ ЛНР” опубликовало видеозапись с соответствующими признаниями, которые сделал “явившийся с повинной” “следователь генпрокуратуры республики” Алексей Олейник.

Олейник заявил, что проводил экспертизу трупа вместе со схваченным еще накануне “следователем” Леонидом Ткаченко по указанию “начальника управления генпрокуратуры” Сергея Рахно. “Первичные результаты – те, которые не написаны на бумаге, просто переданы на словах, – были таковы, что у Цыпкалова сломаны ребра по обеим сторонам тела и была асфиксия, – рассказал “следователь”. – Была на месте обнаружена петля на шее, странгуляционная борозда. А в выводах причиной смерти указали только асфиксию”.

Ранее во вторник стало известно, что Рахно, занявший к этому времени пост “военного прокурора ЛНР”, и “генпрокурор республики” Виталий Подобрый схвачены боевиками “главы ЛНР” Игоря Плотницкого.

Цыпкалову вменялась попытка переворота с целью “смещения, в том числе с физической ликвидацией, руководства республики”. Причиной “самоубийства” Цыпкалова Рахно назвал осознание покойным “глубины своих преступных действий” и страх перед сообщниками, оставшимися на свободе.

Последние два дня в Луганске продолжается противостояние. Его вызвал опубликованный 20 ноября “указ” Плотницкого о смещении “главы МВД” Игоря Корнета.

Днем во вторник центр Луганска заблокировали боевики с автоматами и бронетранспортером. В частности, они оцепили здание “МВД”. Сообщалось, что в этом здании забаррикадировались Корнет и его сторонники. На сайте “ведомства” появилось обращение к Плотницкому с требованием “прекратить травлю” Корнета.

Позже “глава МВД” заявил, что его “ведомство” располагает свидетельствами, которые доказывают причастность “директора ГТРК ЛНР” Анастасии Шуркаевой и других “должностных лиц” к деятельности украинских спецслужб.

В свою очередь, Плотницкий подтвердил отставку Корнета и заявил, что действия его сторонников “перешли все границы допустимого”.

Вечером появились сообщения, что в Луганск вторглась большая колонна бронетехники ДНР. Отмечалось, что в ее составе были боевики формирования “Витязь”, подчиняющегося “главе ДНР” Александру Захарченко. В 2016 году донецкие боевики участвовали в подавлении “государственного переворота” в ЛНР, по обвинению в причастности которого и был позже схвачен Цыпкалов. Движение колонны к Луганску подтвердили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Тогда же неназванный кремлевский чиновник сообщил РБК, что Москва заняла в конфликте Плотницкого и Корнета сторону последнего, однако отстранять “главу ЛНР” пока не намерена. Начавшееся противостояние было охарактеризовано как “процесс становления модели контрольного управления со стороны Москвы”. “Если Донецк достаточно независим от Кремля и, по сути, их отношения можно описать как ненавязчивый протекторат, то в случае с Луганском Москва решила скорректировать определенные процессы в республике и увеличить свое влияние”, – пояснил собеседник издания.

Однако официально в Кремле эту информацию опровергли, заявив, что “события в Луганске являются внутренним делом ЛНР и за поддержкой никто из Луганска “в Кремль” не обращался”.

Поздно вечером во вторник появилась информация о том, что Плотницкий бежал в Россию. Однако в Луганске ее опровергли, продемонстрировав видеозапись встречи “главы республики” с лояльными ему лидерами боевиков.

Вскоре после этого боевики “МВД ЛНР” и “спецназа ЛНР” взяли штурмом “генпрокуратуру”. Тогда и были схвачены Подобрый и Рахно. Их удерживают в здании “народного совета ЛНР”, которое сейчас используется “МВД” в своих целях.