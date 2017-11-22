Среда, 22 ноября 2017

Публикация на сайте принадлежащего Минобороны телеканала “Звезда”, которая появилась 21 ноября, во время визита президента Чехии Милоша Земана в Россию, поставила продолжение визита под угрозу. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Статья автора Леонида Масловского была озаглавлена “Чехословакия должна быть благодарна СССР за 1968 год: история “пражской весны”. В ней среди прочего утверждалось, что “Чехословакия с 1938 года и все время войны поставляла в войска Германии огромное количество оружия, из которого убивали советских солдат и мирных жителей нашей страны”. Также Масловский заявлял, что чехословацкий демократический социализм образца 1968 года не был демократическим и не был социализмом, а советская оккупация оккупацией не являлась.

Вскоре, однако, статью удалили с сайта; при этом редакция сняла с себя ответственность за публикацию, пояснив, что материалы в рубрике “Статьи” “проходят исключительно техническую корректуру”.

Масловский, отмечает “Коммерсант”, ведет блог на сайте газеты “Завтра”, редактируемой Александром Прохановым. Также ему принадлежит книга “Русская правда”. Как говорится в предисловии к этой книге, она “касается героического пути русского народа в его многовековом развитии, описывает создание сверхдержавы – СССР”.

По данным “Коммерсанта”, в среду президент Земан ознакомился со статьей во время Российско-чешского экономического форума в Москве. Чиновники, сопровождавшие главу государства, предложили ему демонстративно прервать визит. Земан на такой шаг не пошел, но решил поднять вопрос в ходе намеченной позже в этот же день встречи с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как утверждается, в аппарате правительства узнали о настроениях чешской делегации и заранее подготовились к обсуждению вопроса.

Встречу с Медведевым в Подмосковье Земан начал с того, что вручил российскому премьеру распечатку статьи Масловского. “Это написал какой-то сумасшедший человек, и я бы этим вообще не занимался, если бы это не было издано именно во время моего визита”, – заметил гость. – Некоторые люди в Праге предлагают, чтобы я прервал свой визит в Россию и из-за этой статьи вернулся домой”.

“Это обида моей родины, – заключил Земан. – Я хочу, господин премьер, чтобы вы публично сказали, что это подход, который не имеет ничего общего с официальной позицией вашего правительства”.

Медведев подтвердил, что “публикация не отражает официальной позиции нашей страны”, а выход статьи “явно не улучшает атмосферу” во время визита чешского лидера. Он попросил Земана ориентироваться на позицию Владимира Путина, собственную позицию и заявления других уполномоченных лиц.

“Я с удовольствием принимаю ваше официальное и публичное заявление, что вы не имеете ничего общего с автором этой статьи”, – ответил Земан. “В этом можете не сомневаться”, – заверил Медведев.

“Если бы он (Земан. – Ред.) был менее ориентирован на сотрудничество с нашей страной, то развернулся бы и уехал, – заметил один из источников “Коммерсанта”. – Но даже несмотря на подготовку переговоры были отягощены”.

Алексей Пиманов – президент медиахолдинга Минобороны “Красная звезда”, в структуру которого входит телеканал “Звезда”, – заверил, что Масловский являлся внештатным автором сайта и продолжать с ним сотрудничество не будут.

Официальных комментариев ни из Кремля, ни из Белого дома не поступало.

Хотя 73-летний Земан известен своей пророссийской позицией, в 1970 году он был исключен из Компартии Чехословакии именно из-за неприятия агрессии СССР против своей страны. В Компартию будущий президент вступил двумя годами раньше, во время Пражской весны.