Вторник, 21 ноября 2017

Вице-спикер Госдумы, член высшего совета “Единой России” Петр Толстой подал генпрокурору Юрию Чайке и главе Минкульта Владимиру Мединскому доносы на 11-й международный фестиваль документального кино “Артдокфест”, который состоится в Москве 6-12 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом к доносам послужило присутствие во внеконкурсной программе фестиваля ленты украинского режиссера Евгения Титаренко “Война ради мира” (2015), который посвящен войне с Россией и пророссийскими боевиками в Донецкой и Луганской областях. В аннотации к фильму говорится, что он рассказывает “об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны”.

Как пояснил Толстой, в 2014-2015 годах Титаренко сам был участником АТО – он проходил службу в медицинской бригаде “Госпитальеры”, входящей в состав добровольческого корпуса “Правого сектора”. Исходя из этого единорос не исключил, что демонстрация картины может подпадать под статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), 280 (публичные призывы к экстремизму) и 282 УК (возбуждение национальной ненависти либо вражды).

По словам Толстого, недопустим “показ в сети российских кинотеатров фильма, в котором Россия представлена страной-агрессором, а не гарантом выполнения минских соглашений, а бойцы АТО на юго-востоке Украины – героями и благодетелями”.

“Можно долго спорить, что данный фильм – это субъективное мнение его автора, которое имеет право на жизнь, – заметил единорос. – Но, по моему искреннему убеждению, не имеет – особенно если нарушает законодательство РФ. Но в этом пусть разбираются компетентные органы”.

Хотя Толстой заподозрил в фильме Титаренко возбуждение национальной ненависти, сам он в январе нынешнего года выступил с юдофобским заявлением. Против передачи Исаакиевского собора РПЦ, сказал единорос, выступают потомки тех, кто “рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в 17 году”. “Сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, – продолжают дело своих дедушек и прадедушек”, – заключил он.

Власти неоднократно высказывали претензии к “Артдокфесту”. В 2015-м Минкульт требовал исключить из программы фестиваля фильм “Чайка” о бизнесе сыновей генпрокурора, подготовленный Фондом борьбы с коррупцией. Годом раньше Мединский отказал “Артдокфесту” в финансировании, пояснив, что президент фестиваля – режиссер Виталий Манский – “наговорил столько антигосударственных вещей, что пусть делает фестиваль за свой счет”.