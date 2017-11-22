Среда, 22 ноября 2017

В аннексированном Севастополе по “шпионскому” делу задержан гражданский служащий Черноморского флота России. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на неназванный источник в среде местных силовиков.

Имя задержанного не уточняется; сообщается лишь, что он бывший флотский офицер. Задержание проводила ФСБ. Подозреваемому вменяют “шпионаж в пользу соседнего государства” – какого именно, также не поясняется.

Задержанный отправлен “в изолятор”. Идет ли речь о предварительном содержании в ИВС или уже об аресте и помещении в СИЗО, из публикации не понятно.

В ноябре 2016 года в Севастополе по делу о шпионаже в пользу Украины задержали бывшего моряка Черноморского флота, отставного капитана второго ранга Леонида Пархоменко. Ему вменили статью 275 российского УК (государственная измена). Как утверждали в ФСБ, Пархоменко по заданию ГУР Минобороны Украины передавал ей сведения о деятельности ЧФ, составляющие государственную тайну. В Киеве дело Пархоменко назвали очередной фальсификацией. О ходе следствия информации не поступало.

В сентябре нынешнего года в Симферополе по схожему делу были задержаны российский военный Дмитрий Долгополов и его знакомая Анна Сухоносова. Обоих доправили в Москву и там отправили в СИЗО. ФСБ утверждала, что Долгополов сознался в попытке передать секретную информацию о ЧФ украинскому ГУР.

Член петербургской ОНК Яна Теплицкая сообщала еще об одном схожем деле. В находящемся в Петербурге СИЗО-3 центрального главка ФСИН, неофициально контролируемом ФСБ, содержится некто Г. – гражданин Украины из Севастополя, который еще до аннексии Крыма передал некую информацию Китаю. Сам Г. настаивает, что Украина предоставила Китаю информацию официально.

В понедельник Теплицкая с коллегой явились в СИЗО-3 вместе с консулом Украины. Ранее администрация изолятора направила консулу письмо с отказом в посещении Г., заявив, будто обвиняемый не является украинским гражданином. В действительности политзек не отказывался от гражданства, и его украинский паспорт приобщен к материалам дела.

Фсиновец предложил визитерам согласовать посещение с начальником СИЗО, однако вместо кабинета начальника завел их в пустую комнату и там запер. Только через 15 минут, после того как общественники и консул нажали тревожную кнопку, явились представители администрации. Они сообщили, что члены ОНК могут посетить Г., а консула к арестованному не допустят.

Г. рассказал общественникам, что адвокатов к нему также не допускают. Кроме того, к нему не доходят письма и посылки и он лишен права звонков. Политзек добавил, что опасается за свою жизнь. Его постоянно перемещают из камеры в камеру – за полтора года заключения он сменил около 20 камер, – а сокамерники нападают на него. Также Г. по надуманным поводам неоднократно сажали в карцер. В лечении арестованному отказывают.

Наконец, политзек сообщил, что опасается за свою жизнь. По словам Г., его дважды пытались отравить. Один раз отравился он сам, а другой раз – сокамерник, съевший еду, предназначавшуюся самому Г.