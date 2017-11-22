Среда, 22 ноября 2017

Суд в Ницце освободил члена Совфеда от Дагестана миллиардера Сулеймана Керимова под залог 5 миллионов евро с запретом выезжать за пределы департамента Приморские Альпы. Об этом сообщает RTL.

У Керимова изъят российский паспорт. Согласно решению суда, передает Ouest-France, сенатор обязан несколько раз в неделю являться в полицию, подтверждая тем самым свое присутствие в Приморских Альпах.

Миллиардеру предъявлено обвинение в отмывании денег при уклонении от уплаты налогов.

МИД Франции выпустил разъяснение относительно дипломатического статуса Керимова. Как отмечается в документе, иммунитетом от уголовного преследования сенатор может пользоваться лишь в том случае, когда исполняет официальные обязанности, причем окончательное решение о применении иммунитета принимает суд.

Во вторник российский МИД заявлял, что французские власти не имели права задерживать Керимова, поскольку тот как официальное должностное лицо России обладает “иммунитетом от принудительных действий на территории других государств”.

Керимов был задержан вечером в понедельник в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. В среду утром стало известно, что суд продлил срок задержания сенатора еще на сутки.

15 февраля французская полиция провела обыск на вилле Hier в окрестностях Ниццы. Правоохранители пытались найти документы о реальном владельце Hier, площадь которой составляет 12 тысяч квадратных метров. Номинально вилла находится в собственности швейцарского финансиста Александра Штудхальтера, однако предполагалось, что в действительности ее владельцем является именно Керимов.

Высказывалось также подозрение, что Керимову принадлежат и несколько окрестных вилл, также оформленных на Штудхальтера.

Как предполагалось, эти объекты были приобретены по заниженной стоимости с передачей части денег продавцам в обход налоговых органов Франции.

51-летний Керимов является членом Совфеда с 2008 года; до этого он был депутатом Госдумы от ЛДПР. По информации СМИ, семье Керимова принадлежит компания Polyus Gold и сеть кинотеатров “Синема-парк”. Также он контролирует финансово-промышленную группу “Нафта-Москва”. Кроме того, ранее бизнесмену принадлежали акции “Уралкалия”, ВТБ и группы ПИК, а в 2011-2016 годах он владел махачкалинским футбольным клубом “Анжи”.

В рейтинге Forbes в 2016 году Керимов занял 45-е место. Его активы оценивались в 1,6 миллиарда долларов.