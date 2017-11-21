Вторник, 21 ноября 2017

В Лондоне на 56-м году жизни умер российский оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом сообщается на ФБ-странице певца.

“От имени семьи Хворостовских с тяжелым сердцем сообщаем о кончине Дмитрия Хворостовского, всеми любимого баритона, мужа, отца, сына и друга, который ушел из жизни в возрасте 55 лет. После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он скончался сегодня утром 22 ноября в окружении семьи близ его дома в Лондоне. Пусть сила его голоса и духа навсегда останутся с нами”, – говорится в сообщении.

Хворостовский окончил Красноярское педагогическое училище и Красноярский институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

В 1987 году певец стал победителем Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки, а спустя год выиграл Международный вокальный конкурс в Тулузе.

После победы в 1989 году в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе Хворостовский выступал в лучших оперных театрах мира. Среди них Королевский театр Ковент-Гарден, театр Ла Скала, Венская государственная опера, Театр Колон, Метрополитен-опера, Мариинский театр, театр “Новая Опера”, оперная сцена Зальцбургского фестиваля.

В июне 2015 года на официальном сайте Хворостовского появилось объявление об отмене выступлений певца до конца лета в связи с выявленной у него опухолью мозга. Певец принял решение пройти курс лечения в лондонской онкологической клинике.

В конце сентября 2015 года Хворостовский возобновил концертную деятельность. Однако ему по настоянию врачей приходилось отменять концерты. Так, не состоялись запланированные на 7 и 10 декабря 2016 года дебютные выступления певца в Большом театре в опере Верди “Дон Карлос”.

27 мая 2017 года Хворостовский выступил на концерте в Петербурге, посвященном Дню города. 2 июня пел в Большом концертном зале Красноярска. После концерта артисту было присвоено звание почетного гражданина Красноярского края.

Хворостовский – народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки.