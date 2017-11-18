Суббота, 18 ноября 2017

Семантическое ядро представляет собой перечень поисковых запросов, согласно которым будет осуществляться продвижение сайта. Исходя из набора ключевиков, сразу становится понятно, что владелец сайта стремится продвигать.Составление семантического ядра очень важно для получения целевого трафика. То есть, неправильный подбор «ключевиков», конечно, приведет на сайт посетителей, однако они не будут становиться Вашими клиентами. Для подбора ключевых запросов сайт seo-akademiya.com рекомендует специальные программы, самыми популярными и действенными из которых можно назвать adstat.rambler.ru, wordstat.yandex.ru, stat.go.mail.ru. Далее нужно описать двумя словами свою услугу и ввести ее в одну из вышеперечисленных систем. В результате, Вы увидите перечень ключевиков, которые связаны именно с этим словосочетанием. Из них нужно выбрать те «ключи», которые в наибольшей степени подходят под описание Ваших услуг. Нет смысла использовать все запросы, поскольку так Вы привлечете массу нецелевого трафика, который не принесет Вам финансовую отдачу.

Семантическое ядро должно состоять из большого количества ключевых запросов, однако для использования всего списка бюджет на продвижение сайта должен быть соответствующим. Если Вы не готовы потратить крупную сумму денег на раскрутку своего интернет-сайта, тогда Вам придется ограничиться только несколькими ключевиками, которые, по Вашему личному мнению, в наибольшей степени будут влиять на раскрутку веб-портала.

В целом, ключевые запросы делятся на три вида: низкочастотные, среднечастотные, высокочастотные. Если семантическое ядро составлено правильно, тогда оно будет включать в себя все разновидности таких запросов. Особого отличия между видами ключей нет, но можно отметить, что большинство высокочастотных запросов состоят из двух слов, среднечастотных – из трех, и низкочастотных – из четырех слов. Если Вы разобрались в видах и направленностях ключевых запросов, тогда ответ на вопрос «как раскрутить сайт?» для Вас будет очень прост. Достаточно лишь создать для интернет-портала уникальный контент, который будет включать в себя несколько высокочастотных «ключей», немного больше среднечастотных и огромное количество низкочастотных. Только в таком случае Ваши посетители будут становиться не только гостями, но и клиентами.