Среда, 15 ноября 2017

Судья Кунцевского райсуда Москвы Ирина Химичева арестовала до 12 января 2018 года пятерых фигурантов нового дела “Таблиги джамаат”, фабрикуемого в столице. Об этом в среду сообщила агентство “Москва”.

В СИЗО отправлены Али Аджиев, Джилдызбек Исмаилов, Кунан Турдиматов, Максат Бердикулов и Али Зулушев. Судя по фонетическому облику имен и фамилий, по крайней мере часть фигурантов – приезжие из Киргизии. Ранее сообщалось, что задержанным от 25 до 39 лет.

Всем пятерым инкриминирована часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающая от двух до шести лет колонии.

О задержании фигурантов СМИ объявили утром во вторник. При этом если первоначально сообщалось именно о пяти подозреваемых, то днем 14 ноября была распространена информация ФСБ о том, что спецслужба и полиция схватили 69 человек – рекордное для современной России число подозреваемых по политическим делам. На опубликованных фото были изображены и женщины.

Вечером, однако, столичный главк СКР подтвердил, что фигурантов всего пятеро.

Как передавал РЕН-ТВ, подозреваемым вменили то, что с 22 апреля по 24 июня они в съемной квартире проводили занятия, на которых изучались сочинения идеологов “Таблиги джамаат”. Между тем СКР назвал задержанных лишь участниками собраний, а организаторами объявил “неустановленных лиц”.

“Кроме того, на занятиях разрабатывались меры конспирации и противодействия правоохранительным и контролирующим органам”, – отмечало следственное ведомство.

В ФСБ заявляли, что при обысках изъяты мобильники, печатные издания, а также “электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности экстремистского объединения”. На одном из опубликованных снимков в качестве образца экстремистской литературы была представлена биография пророка Мухаммада на киргизском языке.

“Таблиги джамаат” (урду Общество распространения веры; ар. “Джамаат ат-таблиг”) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

За рубежом “Таблиги джамаат” запрещен лишь в Таджикистане и Казахстане. В России организация находится под запретом с 2009 года. Против ее действительных либо мнимых членов в ряде регионов был возбужден целый ряд дел по “экстремистским” статьям УК. Фигуранты некоторых дел получали реальные сроки.

В конце сентября первое дело “Таблиги джамаат” открыли в аннексированном Крыму.