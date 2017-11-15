Среда, 15 ноября 2017

Вся эта история с допингом и недопуском российских спортсменов к соревнованиям… это просто “информационная чума”. Причем чума заказанная. И поэтому нас бьют, бьют, бьют… Долго ли будут бить? Вероятно, до последнего… В этой нездоровой обстановке нам нельзя сдаваться. Еще есть немалый резерв… чтобы усилить наши позиции в переговорах, юридических спорах и защититься от этой беспрецедентной атаки.

Леонид Тягачев, член Совета Федерации, бывший президент Олимпийского комитета России

Много лет спустя какой-то русский губернатор жаловался [графу Алексею Григорьевичу] Орлову, что его обвиняют во взятках. “Вот-вот, – воскликнул Орлов, – то же самое было со мною: в Италии распустили слух, будто я за бесценок скупаю и похищаю старинные памятники. И заметьте, мой друг, как только я перестал это делать, слухи сразу прекратились…”

Натан Эйдельман. “Твой восемнадцатый век”