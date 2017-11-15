Среда, 15 ноября 2017

Создание и обслуживание системы обязательной маркировки товаров, вероятнее всего, будет поручено Центру развития перспективных технологий, который контролируют госкорпорация “Ростех”, USM Holdings Алишера Усманова и Almaz Capital Partners Александра Галицкого. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на федеральных чиновников и источники, близкие к ЦРПТ.

Таким образом, ЦПРТ будет получать доход от производителей и импортеров товаров.

Юрист Илья Скрипников в комментарии “Ведомостям” сравнил систему маркировки товаров с системой “Платон”, собирающей плату с водителей грузовиков за проезд по федеральным трассам. Эта система также создана и обслуживается частной фирмой – доход получает компания “РТ-инвест”, принадлежащая Игорю Ротенбергу, сыну Аркадия Ротенберга – миллиардера и друга Владимира Путина. Введение “Платона” вызвало масштабные протесты дальнобойщиков, продолжающиеся с перерывами уже два года.

Официально о создании системы обязательной маркировки товаров не объявлялось. Между тем “Коммерсант” накануне писал, что идея такой системы обсуждалась 10 ноября на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. Он поручил Минпромторгу, Минфину, ФНС, ФТС и ФСБ к 25 января 2018 года представить на рассмотрение соответствующую концепцию. Ввод системы в действие запланирован на 2024 год. Как утверждается, она поможет в борьбе с контрафактом.

Ранее в правительстве был запущен пилотный проект, предусматривающий обязательную маркировку части лекарственных препаратов, а также мехов. Сейчас ЦПРТ разрабатывает подобную систему для рынков табака и обуви.