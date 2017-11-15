Среда, 15 ноября 2017

Минюст уведомил “Радио Свобода” о возможном включении в список СМИ – “иностранных агентов” и сопряженных с этим ограничениях в работе. Об этом радиостанция сообщила в среду на своем сайте. Такие же предупреждения получили и три отдельные проекта РС – телеканал “Настоящее время” и сайты “Idel.Реалии” и “Сибирь.Реалии”.

Какие именно ограничения имеются в виду, Минюст в своих письмах не уточнил.

Интерфакс тогда же передавал, что еще одно уведомление такого же рода направлено “Голосу Америки”. Эта радиостанция, как и РС, является ресурсом американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG).

Между тем поправки в законы о СМИ и об “иностранных агентах”, позволяющие относить к “агентам” не только НКО, но и массмедиа, в среду были лишь приняты Госдумой. Теперь эти поправки должны быть одобрены Совфедом, а затем подписаны Владимиром Путиным. Таким образом, Минюст в своих уведомлениях сослался на документ, не имеющий законной силы.

Поправки в закон об “агентах” приняты как ответ Соединенным Штатам на меры в отношении действующих там российских пропагандистских медиа. Между тем, отметило в своем заявлении РС, условия работы российских журналистов в США и американских в России существенно различаются. “RT и Sputnik распространяют свою информацию в США свободно, в то время как корпорация “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” в России не имеет доступа к кабельным сетям, а с 2012 года вследствие изменения российского законодательства вынуждена была прекратить радиовещание в Москве, – отмечает редакция. – Из-за административного давления властей на партнеров в российских регионах свернута ретрансляция программ “Радио Свобода”. Журналисты “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений”.

В РС заверили, что и далее будут продолжать свою работу.

9 октября РС, а также ее московское представительство, “Настоящее время” и “Idel.Реалии” получили схожее уведомление Минюста за подписью директора департамента по делам НКО Владимира Титова. Тогда чиновник указал, что закон о СМИ “установление ограничений для корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в Российской Федерации”. Также он заявил, что РС, по данным “российских компетентных органов”, подпадает под определение НКО – “иностранного агента”.