Среда, 15 ноября 2017

Прокуратура Чечни обнаружила в интернете текст по названием “Призыв к чеченскому народу. Долой кадырофашизм!” и заблокировала сайты, на которых он был размещен. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

“В ходе мониторинга сети интернет прокуратурой были установлены факты размещения текстов под названием “Призыв к чеченскому народу. Долой кадырофашизм!”, призывающих граждан республики к проведению несанкционированного публичного мероприятия на территории ЧР с целью дестабилизации политической обстановки, – говорится в сообщении. – Размещенная на интернет-странице информация содержала призыв к участию в массовом (публичном) мероприятии, проводимом с нарушением установленного порядка, которое, в свою очередь, с учетом тематики мероприятия способно было вызвать негативный общественный резонанс”.

В связи с этим прокуратура Чечни обратилось в Роскомнадзор с требованием ресурсы, на которых был размещен текст. “В настоящее время доступ к названным ресурсам ограничен”.

Между тем по “закону Лугового” правом требовать внесудебной блокировки сайтов обладает только генпрокурор России и его заместители.

Текст “Призыв к чеченскому народу. Долой кадырофашизм!” в различных вариантах активно распространяется в соцсетях. В нем анонимная “группа чеченских офицеров России” обвиняют главу Чечни Рамзана Кадырова в “ползучем антиконституционном перевороте” и установлении в республике “режима феодально-фашистской монархии”.

“Мы объявляем 23 февраля 2018 года Днем общенародной молитвы о жертвах сталинизма, всегражданского неповиновения кадырофашистскому режиму. В этот день мы призываем всех на пятничную молитву в главную мечеть Грозного, которая станет Сердцем нашего народа, биение которого возвестит о свержении деспотического режима, власти безумца, возомнившего себя царем чеченского народа и мессией Всевышнего Аллаха!”, – говорится в тексте.

“Это мирное, молитвенное собрание народа является абсолютно законным и не требует согласования, – отмечают авторы обращения. – Главное, что Путин с нами, а ГРУ, Росгвардия, ФСБ и армия не встанут на защиту кадыровского преступного режима”.