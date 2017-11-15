Среда, 15 ноября 2017

Коллегия подконтрольного России Севастопольского горсуда под председательством Геннадия Никитина приговорила фигуранта второго дела “украинских диверсантов” Дмитрия Штыбликова к пяти годам строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Об этом сообщают на своих ФБ-страницах журналист Антон Наумлюк и Крымская правозащитная группа.

Как следует из этих сообщений, а также публикации “Крыминформа”, 47-летний Штыбликов был объявлен виновным по часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 (приготовление диверсии в составе организованной группы), а также по статьям 222 (незаконный оборот боеприпасов) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) российского УК.

Штыбликов полностью признал вину; еще в мае стало известно, что он заключил сделку с прокуратурой. Материалы в его отношении выделили в отдельное производство. В рамках сделки обвиняемый дал показания не только против себя, но и против другого фигуранта дела – Владимира Дудки: в майском постановлении об очередном продлении Дудке ареста одной из причин такой меры была названа необходимость “выполнить с обвиняемым Штыбликовым Д. А. требования, предусмотренные главой 40.1 УПК”, которая регламентирует рассмотрение дел в особом порядке.

Как рассказал правозащитникам брат осужденного Алексей Штыбликов, все разбирательство в особом порядке заняло 50 минут, а уже через 5 минут по его окончании судьи огласили приговор.

Между тем Дудка и третий фигурант, Алексей Бессарабов, по информации в комментариях к посту Наумлюка, вину не признают. УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю уже завершило следствие по делу; фигуранты и их адвокаты приступают к ознакомлению с материалами. 3 ноября подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил Дудке и Бессарабову срок содержания в СИЗО еще на три месяца – до 8 февраля 2018 года.

Все трое фигурантов дела – жители Севастополя. 53-летний Дудка – украинский военный моряк в отставке, капитан 2-го ранга, член Объединения ветеранов разведки Украины. Штыбликов и 40-летний Бессарабов – военные эксперты. Штыбликов в прошлом также служил в украинской армии.

Севастопольцев задержали 9 ноября 2016 года; на другой день все трое были арестованы. Как заявляли в ФСБ, фигуранты планировали “совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым”. Утверждалось, что у них изъяты оружие и взрывчатка, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, где намечались диверсии.

Между тем уже вскоре выяснилось, что оружие, которое изъяли у “диверсантов”, предназначено для игры в страйкбол. Кроме того, отмечалось, что продемонстрированные на видео ФСБ пустые бланки с печатью украинской войсковой части № А-0235 недействительны – они относятся ко времени до марта 2014 года, поскольку после аннексии Севастополя эта часть прекратила существование.

Вскоре после ареста фигурантов спецслужба распространила видеозаписи с признательными показаниями как Штыбликова, так и Бессарабова. Запись допроса Дудки обнародована не была. В дальнейшем сообщалось, что он отказался от первоначальных признательных показаний, пояснив, что дал их под давлением.

Между тем Штыбликова в первые же дни после ареста ФСБ вынудила отказаться от услуг адвоката “Агоры” Александра Попкова.

У Дудки в заключении ухудшилось здоровье, а лекарства, которые родственники приносили ему в СИЗО, фсиновцы передавали политзеку с задержками. Один раз задержка составила месяц.