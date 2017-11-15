Среда, 15 ноября 2017

В Москве после анонимного звонка о заложенной бомбе эвакуировали приемную Госдумы на Моховой улице, 7. Об этом после полудня сообщило РИА “Новости”.

Из здания вывели около 200 человек.

Однако уже через полчаса выяснилось, что информация о бомбе не подтвердилась. Чиновники возвращаются на рабочие места, передало агентство.

Как отмечается, на работу в основных зданиях нижней палаты – на Охотном Ряду и в Георгиевском переулке – звонок не повлиял. Приемная находится в нескольких сотнях метров от этих зданий.

Волна “телефонного терроризма” прокатилась по России в сентябре – начале октября. За это время, сообщали неофициальные источники, по всей стране эвакуировали 950 тысяч человек. 5 октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что его ведомство установило тех, кто организовал звонки. Это, рассказал силовик, четверо российских граждан, которые находятся за границей и имеют сообщников внутри страны. Нескольких человек задержали. Однако отмечалось, что к спланированной атаке они отношения не имеют, а звонки совершили уже после ее начала, узнав о “минированиях” из СМИ и интернета. Сообщалось, что задержанные звонили с обычных телефонов, тогда как массированная атака велась с помощью средств IP-телефонии.