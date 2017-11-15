Среда, 15 ноября 2017

Практически каждый владелец веб-ресурса сталкивался со сбоями в работе, из-за которых терялась информация. Впоследствии приходилось ее восстанавливать, на это у некоторых уходило несколько месяцев, требовалось дополнительно вкладывать средства. Однако большинство провайдеров предлагают backup-услугу (резервное копирование сайта), которую легко подключить за определенную плату. Чтобы не тратить деньги зря, узнайте, что она собой представляет.

Backup-услуга: что в нее включает хостер?

Понять, что входит в Backup-услугу, несложно, потребуется ознакомиться на сайте компании провайдера с условиями ее предоставления. Чаще всего клиенту выделяется дисковое пространство, на которое копируется информация с сайта. Большинство фирм предлагают свои услуги по проведению восстановления данных при сбоях в работе веб-ресурса. Зачастую они платные, но есть провайдеры, которые предоставляют их бесплатно. Вам не нужно будет нанимать специалиста для выполнения такой работы или иметь определенные знания в области ИТ.

Какие гарантии дают хостинг-компании?

Каждому клиенту хочется быть уверенным в том, что информация с его сайта надежно защищена и не будет потеряна. Большинство провайдеров гарантируют 100% сохранность скопированных данных. Крупные хостинг-компании используют для хранения резервных копий сертифицированное высококлассное оборудование и один из самых надежных дата-центров. На случай несанкционированного взлома существует запасной, на который дублируется вся информация. Благодаря этому она не теряется и доступна в любое время.

Сколько стоит услуга?

Цена на резервное копирование веб-ресурса различна. На нее влияет следующее:

размер дискового пространства;

тип сервера;

трафик;

наличие дополнительных услуг.

Некоторые провайдеры предлагают подключить бэкап за символическую плату. Однако не стоит пытаться сэкономить по максимуму. Лучше сравнить цены и отдать предпочтение средней категории. ИТ-специалисты не рекомендуют пользоваться услугой, если ее стоимость составляет менее 10 долларов в месяц за 1 ТБ дискового пространства. Если хочется заплатить меньше, попросите скидку или заключите договор на особых условиях. Большинство провайдеров пойдут на этот шаг, поскольку конкуренция в ИТ-сфере высокая.

Backup-услуга поможет быстро восстановить данные на сайте. Обязательно подключите ее, тогда вам не придется снова заказывать контент и терпеть убытки. При сбоях в программном обеспечении или хакерских атаках вы за несколько часов вернете к жизни свой веб-ресурс.