Понедельник, 13 ноября 2017

В российском законодательстве появится понятие “иностранное СМИ”. Таким будет считаться СМИ, если оно подпадает хотя бы под один из трех критериев, которые планируется прописать в законе, сообщил вице-спикер [Госдумы] Петр Толстой. Это регистрация за границей, получение средств из-за рубежа или от российских компаний с иностранным финансированием. Иностранным СМИ может быть предложена маркировка “иностранный агент”, которую могут даже обязать указывать в соцсетях… Видимо, по аналогии с законом об НКО – иностранных агентах будет реестр СМИ – иностранных агентов, добавил депутат. Если СМИ откажется признать себя иностранным агентом, то оно перестанет функционировать на территории России.

“Ведомости”

И.В. Сталин говорит, что в СССР трудно будет обойтись без цензуры. Молотов несколько раз пробовал это сделать, но ничего не получилось. Всякий раз, когда Советское правительство отменяло цензуру, ему приходилось в этом раскаиваться и снова ее вводить. Осенью позапрошлого года цензура в СССР была отменена. Он, И.В. Сталин, был в отпуске, и корреспонденты начали писать о том, что Молотов заставил Сталина уйти в отпуск, а потом они стали писать, что он, И.В. Сталин, вернется и выгонит Молотова. Таким образом, эти корреспонденты изображали Советское правительство в виде своего рода зверинца. Конечно, советские люди были возмущены и снова должны были ввести цензуру.

Иосиф Сталин. Интервью с господином Стассеном, 9 апреля 1947 года