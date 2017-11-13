Понедельник, 13 ноября 2017

В общем-то, это все было незаконно от начала до конца. Я был тогда депутатом, я был участником съездов… К сожалению, Михаил Сергеевич сверху не видел, как среди депутатов происходит брожение… Я за счет государства, политической части, никуда не выезжал. Но я очень много ездил как шахматист и как руководитель общественной организации. И вот, по моим наблюдениям, 89-й, 90-й годы… Я возвращаюсь, скажем, из США… и вот, если я вижу, что в депутатском зале со мной вместе какие-то депутаты вернулись из Америки, то почти наверняка они ездили за счет американский, и вот с полной уверенностью, на почти сто процентов, на следующий день… он будет рваться на трибуну, чтобы сказать, что торговать оружием аморально, что Советский Союз слишком много поставляет оружия по миру. Потому что мы всегда были конкурентами с американцами в поставках оружия. И вот они замечательно оплачивали наших депутатов, чтобы потом те говорили, как аморально торговать оружием, надо сокращаться. А мы сокращались, а американцы туда заходили.

Анатолий Карпов, экс-чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы

Советский фонд мира – функционирующая под эгидой КПСС организация, призванная финансировать через посредство СКЗМ [Советский комитет защиты мира] работу различных поддерживаемых Советским Союзом международных подставных организаций. Во главе фонда, представляющего собой своего рода руководимое СКЗМ клиринговое финансовое учреждение, стоит член СКЗМ гроссмейстер Анатолий Карпов… Советский Союз настойчиво пытается представить Советский фонд мира (как и СКЗМ) в качестве общественной организации. Тем не менее некоторые советские официальные лица открыто признают, что инструкции свои Фонд мира получает от КПСС. В интервью газете “Советская Россия” (26 апреля 1986) председатель фонда А. Карпов заявил, что фондом руководит партия, а его “основные направления” – т.е. развитие и расширение антивоенного и антиимпериалистического движений – основываются на решениях XXVII съезда КПСС. Он также заявил, что собранные фондом средства предназначены для обеспечения работы 16 советских общественных организаций, делающих “все, что могут” для укрепления солидарности “миролюбивых сил”.

“Советские активные мероприятия. Доклад об активных мероприятиях и пропаганде, 1986-87. Впервые издано Государственным департаментом США. Август 1987″