Понедельник, 13 ноября 2017

Российское Минобороны заявило о якобы выявленных фактах поддержки террористов “Исламского государства” со стороны США, опубликовав в качестве подтверждения изображения, названные аэрофотоснимками. Однако расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила, что снимки не имеют отношения к событиям в Сирии.

“Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России города Абу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ возглавляемой США “международной коалицией” , – говорилось на странице Минобороны в Фейсбуке. Сообщение иллюстрировалось фотографиями, которые, по утверждению военного ведомства, были сделаны российскими беспилотниками 9 ноября. В МО заявляли, что на изображениях вооруженные формирования ИГ, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, уходят из Абу-Кемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе.

Однако в одном из снимков был опознан скриншот из компьтерной игры “AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron”. Другие кадры, использованные российским Минобороны, оказались взятыми из сделанного иранским беспилотником видео, на котором зафиксирован удар Ирака по ИГ под Эль-Фаллуджей в июне 2016-го.

После появления этих сообщений Минобороны России удалило снимки из публикации.

Вечером, передает Интерфакс, МО объявило, что фото по ошибке поместил некий гражданский сотрудник ведомства и в отношении этого сотрудника теперь проводится проверка. В то же время министерство заверило, что “отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов ИГ, отступающим в районе Абу-Кемаля, является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговорах и потому хорошо известным американской стороне”.

На ФБ-странице МО были помещены новые снимки, призванные подтвердить пособничество США исламистам. Как заявляет ведомство, это “подлинные фотографии колонны боевиков ИГ, направляющейся в сторону сирийско-иракской границы”.

В июне стало известно, что Владимир Путин в четырехсерийном фильме-интервью продемонстрировал Стоуну под видом съемки российских ударов по “Исламскому государству” в Сирии кадры атаки американского вертолета Apache на талибов в 2013 году в Афганистане, заявив, что “это работа нашей авиации”.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что видеозапись – это “материалы Минобороны, часть их доклада президенту”, поэтому сомнения в подлинности “неверны и неуместны”.