Понедельник, 13 ноября 2017

У жительниц Чечни, в понедельник вернувшихся вместе с детьми на родину из Сирии, взяли расписки о согласии на привлечение “в случае необходимости” к уголовной ответственности. Как передает “Кавказский узел”, об этом заявил Зияд Сабсаби, представитель главы региона Рамзана Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Информацию чиновника изданию подтвердила тетка одной из вернувшихся женщин, матери четверых детей. “Любая мать согласится на все что угодно ради своих детей”, – заметила собеседница издания.

Неназванный чиновник аппарата главы и правительства Чечни рассказал “Кавказскому узлу”, что Сабсаби предлагал женщинам, если они не хотят давать расписку, остаться в Сирии, а на родину отправить только детей. Ни одна из 12 матерей на такое предложение не согласилась.

Сотрудник одной из чеченских НКО, имени которого “Кавказский узел” не приводит, заметил изданию: “Расписки в том, что возвращающиеся из Сирии женщины готовы предстать перед судом, на мой взгляд, нужны властям для того, чтобы впоследствии откреститься, если у этих женщин возникнут какие-то проблемы, как это произошло с возвращенными в конце октября жительницами Дагестана”.

Действия чеченских чиновников общественник назвал “аморальными”. “Понятно, что ни одна женщина, к тому же имеющая детей, не принимала участия непосредственно в боевых действиях”, – заметил он.

Другой сотрудник НКО, по имени Руслан, обратил внимание, что среди вернувшихся в Чечню нет ни одного мужчины. “Это говорит либо о том, что речь идет только о вдовах, или же что мужчины ни при каких обстоятельствах не собираются возвращаться домой, осознавая, что их здесь ждет”, – заключил активист.

Между тем ТАСС передает со ссылкой на члена кадыровского СПЧ Хеду Саратову, что все три матери, до отъезда в Сирию жившие в Дагестане, задержаны силовиками своего региона. При этом Викторию Будайханову намерены отвезти в Москву, поскольку в розыск ее объявили именно там. Имен двух других задержанных Саратова не уточнила.

Всего вечером 13 ноября в Грозный с российской авиабазы Хмеймим в Сирии прибыл 41 человек – 12 женщин, остальные дети. 34 человека – россияне, в том числе из Чечни, Дагестана и Ингушетии; оставшиеся семеро – граждане Казахстана и Узбекистана. По словам источника “Кавказского узла” в аппарате главы и правительства Чечни, документов у женщин и детей при себе не было.

Часть вернувшихся, добавил чиновник, была захвачена Отрядами народной самообороны (YPG) – армией Сирийского Курдистана – после изгнания “Исламского государства” из Ракки. Другие самостоятельно покинули территории, контролируемые боевиками, и вышли к курдам.

После прибытия в Грозный, рассказал изданию один из чеченских силовиков, женщин опросили правоохранители. Только после этого им дали возможность встретиться с родственниками.

Жительницы Чечни разъехались с родственниками по домам. Остальных вернувшихся поселили в гостинице.

Чиновник администрации Кадырова добавил, что до конца ноября предполагается решить вопрос о возвращении в Россию еще 9 человек из Ирака и 15 из Сирии.

Нынешний рейс из Сирии – второй по счету. 21 октября в Грозный прибыли 7 женщин и 14 детей. Тогда женщины – жительницы Чечни, Дагестана и Красноярского края – дали согласие на возвращение, после того как Кадыров пообещал им освобождение от уголовной ответственности. После проверки и допроса всех отпустили.

Тогда дагестанские силовики, вопреки гарантиям Кадырова, также задержали двух жительниц своего региона – 34-летнюю Загидат Абакарову и 25-летнюю Муслимат Курбанову. 24 октября обе были арестованы. Ранее женщины находились в розыске по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии. Это обвинение им и предъявили. Между тем Абакарова и Курбанова, как и все прочие вернувшиеся, непосредственно по прибытии в Чечню подали силовикам явки с повинной, что согласно Уголовному кодексу освобождает от ответственности по статье 208.

У обеих арестованных есть грудные дети. Их передали семьям. После ареста Абакаровой и Курбановой родственники периодически привозили детей в ИВС на вскармливание.