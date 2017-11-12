Воскресенье, 12 ноября 2017

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на ближайшем заседании совета учредителей организации откажется восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом заявил в эфире телеканала ARD немецкий журналист, автор фильмов об употреблении российскими спортсменами допинга Хайо Зеппельт.

Заседания исполкома и совета учредителей WADA пройдут в среду и четверг в Сеуле.

Зеппельт сослался на “заслуживающие доверия источники” в WADA. По его словам, отказ в восстановлении прав WADA может привести к отстранению российской сборной от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, а также сделает “менее вероятным” участие россиян в Паралимпиаде-2018.

По сведениям Зеппельта, WADA не станет признавать права РУСАДА из-за того, что российские власти не признают существование в стране государственной системы употребления допинга, а национальное антидопинговое агентство отказывается передавать WADA пробы мочи спортсменов. Кроме того, утверждает журналист, на возможное отрицательное решение также повлияло получение WADA базы результатов допинг-проб российских спортсменов.

Как ожидается, Международный Олимпийский комитет в конце декабря объявит решение по поводу участия России в зимней Олимпиаде-2018.

Накануне The Daily Mail сообщила, что экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков намерен обнародовать новые показания, данные комиссии МОК под руководством швейцарского юриста Самуэля Шмида, если переданная им информация не будет воспринята достаточно серьезно. Как утверждается, в новых показаниях Родченкова содержатся сведения, достаточные для отстранения России от зимних Олимпийских игр.

9 декабря 2016 года канадский юрист Роберт Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.