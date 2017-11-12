Воскресенье, 12 ноября 2017

Сотрудники “Роснефти” отказались получать повестку с вызовом главного исполнительного директора компании Игоря Сечина на допрос по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сказала судья на заседании Замоскворецкого суда в понедельник. При этом она отметила, что повестку Сечину направляли не только по почте, но и факсом… Утром в понедельник представитель “Роснефти” Михаил Леонтьев заявил, что Сечин повестку так и не получил. При этом “Почта России” заявила, что повестку доставили в отделение связи по месту вручения “в установленные контрольные сроки” – в минувшую пятницу. Уточнить, где повестка сейчас, представитель “Почты России” отказался, ссылаясь на закон о тайне связи.

“Ведомости”

- Черная метка! Так я и думал, – проговорил он. – Где вы достали бумагу?..

Но тут вмешался желтоглазый верзила.

- Довольно болтать, Джон Сильвер, – сказал он. – Команда, собравшись на сходку, как велит обычай джентльменов удачи, вынесла решение послать тебе черную метку. Переверни ее, как велит наш обычай, и прочти, что на ней написано…

- А я думал, ты и вправду знаешь обычаи, – презрительно возразил Сильвер. – Тебе придется еще малость подождать, потому что я покуда все еще ваш капитан… А до той поры ваша черная метка будет стоить не дороже сухаря. Посмотрим, что из этого выйдет… Что же делать с этой черной меткой, приятели? Теперь она как будто ни к чему.

Роберт Луис Стивенсон. “Остров сокровищ”