Воскресенье, 12 ноября 2017

Петроградский райсуд Петербурга приговорил жителя Твери Анатолия Плешанова к году условно с годовым испытательным сроком за пост во “Вконтакте”, в котором он возмутился мерами социальной поддержки беженцев с Украины. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Плешанов объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Прокурор запрашивал для подсудимого три года колонии-поселения.

Как передает “Медиазона”, сам Плешанов вину не признал. В то же время по окончании процесса он заявил, что “доволен приговором”.

О деле против Плешанова стало известно накануне. Блогер опубликовал в своем ВК-сообществе “Подслушано – Тверская область, Тверь” видеообращение, в котором попросил поддержки у других владельцев сообществ во “Вконтакте” и призвал приходить к нему на суд.

Поводом к преследованию Плешанова стал опубликованный им летом 2014 года в ВК-сообществе “Конаково. Конаковский район” “эмоциональный пост с ненормативной лексикой”, в котором он возмущался тем, что государство поддерживало беженцев с Украины “намного активнее, чем граждан страны”. Блогер поместил эту публикацию, когда на несколько месяцев приехал в Петербург. Сейчас пост удален.

ФСБ возбудила дело через год после публикации записи. Эксперты-лингвисты Петербургского университета усмотрели в посте признаки экстремизма.

Плешанов администрирует во “Вконтакте” несколько сообществ жителей Тверской области. Также блогер занимался сбором средств для больных детей и организацией фестивалей красок Холи. В 2014 году после его жалобы прокуратура указала на нарушения при реконструкции железнодорожной станции Конаково ГРЭС.

В 2015 году Кировский райсуд Томска приговорил к пяти годам общего режима блогера Вадима Тюменцева за два “экстремистских” видеообращения, опубликованных им на своих YouTube-канале и ВК-странице. Его объявили виновным по части 1 статьи 282 и части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет).

Первое обращение – “День народного гнева в Томске против беспредела чиновников и маршруточников”. В нем блогер призвал томичей выйти на несогласованную акцию против повышения цен на проезд в маршрутках и снижения безопасности проезда. Руководителей города и области Тюменцев охарактеризовал как коррупционеров и лоббистов.

Второе обращение – “Жителей Донецкой и Луганской областей – вон из Томска”. Блогер выступил против обустройства в Томске беженцев из Донбасса и Приазовья, обвинив их в причастности к российской агрессии и предательстве Украины.