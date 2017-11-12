Воскресенье, 12 ноября 2017

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, осужденный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному делу о терроризме в Крыму, после доставки в ямальскую ИК-8 “Белый медведь” в городе Лабытнанги был помещен в ШИЗО. Об этом сообщил в своем telegram-канале председатель “Агоры” Павел Чиков со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе, который в понедельник посетил политзека в колонии.

“Передавал всем привет!” – добавил Чиков о Сенцове.

Сам Динзе в переписке с блогером, выступающей в Твиттере под ником Непогана Тетяна, пояснил, что взыскание политзеку назначили в иркутском СИЗО-1, в котором он пробыл несколько дней во время этапа из ИК-1 в Якутске на Ямал. К моменту приезда адвоката политзек уже был переведен в общий отряд.

Позже в беседе с “Радио Свобода” Динзе подробнее рассказал о жизни Сенцова в заключении. Приказ о переводе политзека из Якутска на Ямал центральный главк ФСИН издал еще 21 июля, однако на этап Сенцова забрали полутора месяцами позже. Причиной перевода, пояснил адвокат, стала “активная поддержка по всем фронтам”, оказываемая Сенцову. “За все, что происходило в Якутии, связанное с ним, – его за это наказывали, – заметил Динзе. – Сажали несколько раз в ШИЗО”.

После истечения очередного срока в ШИЗО Сенцову дали лишь полчаса на сборы. Затем прибыл спецконвой и забрал политзека на этап. Бóльшую часть пути крымского узника везли отдельно от других заключенных – лишь на финальном отрезке он ехал в столыпинском вагоне вместе с несколькими другими осужденными.

В иркутском СИЗО-1 Сенцову объявили, что к зеленой полосе (маркировка на титульной странице личного дела, означающая экстремизм) ему собираются добавить еще три красных: “может дестабилизировать колонию, склонен к агрессии и еще какие-то личностные характеристики”, пояснил Динзе. Политзек потребовал обосновать это решение. Произошел конфликт.

В итоге вместо трех красных полос фсиновцы поместили в личное дело Сенцова только одну, однако после конфликта наложили на политзека взыскание. “И колонии в Лабытнанги его пришлось исполнять, хотя у них к Олегу никаких претензий нет”, – заключил Динзе. Сенцова отправили в ШИЗО сразу по прибытии в ИК-8. Пробыл он там около двух недель; точного срока адвокат не назвал.

В бараке (отряде) Сенцова в “Белом медведе” 60 человек. В ИК-8, рассказал Динзе, строго соблюдаются правила внутреннего распорядка. “Никаких поблажек режима нет: проверки, очень частые построения, – продолжил адвокат. – К этому Олег еще не привык – режим в колонии в Якутске был более щадящим… В Якутии допускались вольности в одежде – он мог носить свитер, например. А здесь все строго – на свиданиях нет прямого доступа, чтобы поздороваться за руку, например, документы передавать только через щель специальную”.

Фсиновцы относятся к Сенцову уважительно, далее сообщил Динзе, и политзек к ним претензий не имеет.

ИК-8 специализируется на обработке камня и изготовлении поделок из него. Помимо этого в колонии есть библиотека, театр и киностудия. Фсиновцы предложили Сенцову работу, связанную с театром и кино, однако политзек отказался.

“В настоящее время ничем не занимается, еще не определился, – рассказал Динзе о своем клиенте. – Но творчеством заниматься продолжает: пишет, уже готово несколько сценариев, рассказов”.

Между тем климат Ямала, продолжил адвокат, для Сенцова непривычно влажный, и это отразилось на здоровье политзека. “В Якутии было посуше, и ему там было комфортнее”, – заметил Динзе.

На этапе из-за пребывания в неотапливаемых автозаках у Сенцова обострился ревматизм, а также появились проблемы с сердцем. “В колонии к жалобам отнеслись лояльно: назначили обследование, возили в гражданскую больницу сразу после ШИЗО, – рассказал адвокат. – Взяли анализы, сделали кардиограмму, запросили медицинские документы у родных, чтобы поставить диагноз и назначить лечение”.

Кроме того, Сенцов сильно похудел. “В Якутии и сейчас – это два разных человека, – заметил Динзе. – Очень устал от этапа, и у него нет запасов продуктов. Хотя питание в колонии нормальное – в отличие от 15 других северных колоний, снабжается хорошо”.

В колонии политзек имеет право раз в месяц приобрести продукты и иные товары на сумму до 7 тысяч рублей. Посылки весом до 20 килограмм Сенцову разрешены лишь раз в три месяца. Поэтому он попросил сочувствующих не слать ему мелких посылок, а деньги, которые предполагалось на них потратить, перечислять родным, чтобы те сами закупали все необходимое.

Обмена и выдачи на Украину Сенцов ждать перестал, добавил Динзе. “Когда меня отправляли на этап в Якутии, я думал, что везут на обмен, – процитировал адвокат слова политзека. – А потом увидел ведомость, что везут в Ямало-Ненецкий округ. Я перестал на что-то надеяться, хотя думаю, что обмен произойдет рано или поздно. Но я живу сегодняшним днем. Так легче находиться в местах лишения свободы”.

О прибытии политзека в Лабытнанги Динзе сообщил 13 октября. Сенцова везли через Иркутск, Омск, Тюмень, Челябинск, Киров. Во всех этих городах он на некоторое время задерживался в СИЗО.

Приговор Сенцову вынес 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Второй фигурант дела – левый активист Александр Кольченко – получил 10-летний срок. 24 ноября того же года Верховный суд оставил приговор политзекам без изменений.

Ни Сенцов, ни Кольченко вину не признали.

В октябре 2016 года сообщалось, что российский Минюст отказал Украине в выдаче политзеков. Чиновники сослались на то, что Сенцов и Кольченко после аннексии Крыма стали гражданами России, а потому согласно российским законам даже при наличии у них гражданств других государств выдаче для отбытия сроков в эти страны не подлежат. В действительности, однако, ни Сенцов, ни Кольченко не принимали гражданства России. Оба политзека неоднократно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство.