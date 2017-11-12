Воскресенье, 12 ноября 2017

Судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Владимир Порозов приговорил Михаила Белоусова, бывшего замначальника по оперативной работе свердловской ИК-2 в областном центре, к 6 с половиной годам общего режима за организацию пыток и изнасилований заключенных. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой в частности на публикацию регионального главка СКР.

Также Порозов лишил Белоусова звания подполковника внутренней службы и на три года после освобождения запретил ему занимать административные должности и работать в качестве представителя власти.

По одному делу со фсиновцем проходили пятеро бывших заключенных ИК-2, сотрудничавших с администрацией: Владимир Моисеенко, Максим Распопов, Максим Холкин, Александр Вельготченко и Александр Бобров. Они получили от 4 лет до 5 лет 3 месяцев общего либо строгого режима. Как передавает Znak.com, с двух “активистов” Порозов также взыскал 500 тысяч рублей в пользу одного из потерпевших – заключенного ИК-2.

Белоусов признан виновным по пункту “а” части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия), а “активисты” в зависимости от вмененной роли – по пунктам “а”, “д”, “е” части 2 статьи 117 (истязание в отношении двух или более лиц, совершенное с применением пытки группой лиц по предварительному сговору) или пунктам “а”, “б” части 2 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору).

В прениях сторон прокурор запрашивал для Белоусова 8 лет общего, для “активистов” – от 5 до 5 с половиной лет общего либо строгого режима.

По информации “Коммерсанта”, фсиновец вину не признал. Между тем двое из “активистов” заключили досудебное соглашение с прокуратурой.

Согласно фабуле дела, в 2012-2013 годах Белоусов организовал в колонии группу “активистов”, которые пытали и насиловали других заключенных, снимали издевательства на видео и затем передавали записи фсиновцу для отчета.

Процесс проходил в закрытом режиме; из ранее опубликованного сообщения прокуратуры известен лишь один эпизод дела. 16 ноября 2012-го от вновь прибывшего в колонию осужденного “актив” потребовал надеть на руку красную повязку и признать себя “петухом”. Тот ответил отказом и был сильно избит.

На другой день “активисты” заставили заключенного раздеться догола, после чего снова избили его, а затем окунули головой в унитаз. Также один из “актива” помочился на свою жертву. Затем активисты приковали пострадавшего наручниками к койке и оставили так на девять суток – до 26 ноября. Все издевательства, как обычно, снимались на видео.

18 февраля 2016 года записи пыток опубликовал сайт 66.Ru. Однако, передает Znak.com, дело некоторое время возбудить не удавалось, поскольку потерпевший боялся давать показания на своих обидчиков.

В следующем месяце Белоусов уволился после проверки, которую провело управление собственной безопасности регионального УФСИН совместно с ФСБ. Две недели спустя, 2 апреля, ФСБ задержала его в связи с другим делом, но почти сразу освободила. Однако уже 20 мая СКР предъявил бывшему фсиновцу обвинение по делу о пытках.

До приговора Белоусов оставался на свободе. Его взяли под стражу в зале суда.

Между тем 66.Ru передает, что в деле об организации пыток в ИК-2 были и другие фигуранты, однако они ответственности избежали.

Екатеринбургская ИК-2 общего режима давно известна как пыточная. Как отмечали правозащитники, пыточной колонию сделал полковник Сергей Ветошкин, возглавлявший учреждение до середины 2000-х годов. По состоянию на февраль 2016-го Ветошкин был профессором института социологии и права Российского государственного профессионально-педагогического университета в Екатеринбурге, имел ученую степень доктора педагогических наук. В том месяце он выступал с докладом на межрегиональной конференции “Опыт и традиции защиты прав человека в тюрьмах и лагерях Урала”, которая прошла в Ельцин-центре.

В январе нынешнего года четверо “активистов” ИК-2 получили от 6 с половиной до 15 лет строгого режима за избиение до смерти заключенного Антона Штерна.