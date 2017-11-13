Понедельник, 13 ноября 2017

С первого знакомства, с первой минуты пребывания побережье Коста-дель-Соль не может не покорить. Это курорт с теплым и благоприятным климатом, куда хочется убежать от холода, слякоти и серых дней, которые в таком количестве преподносит нам зима. Кроме того, здесь вам удастся отдохнуть от всех проблем, от шума крупного мегаполиса, который буквально забирает всю энергию. В этом зеленом уголке природы, окруженном горами и холмами, вы сможете восстановить свои силы.

Сейчас недвижимость на Коста дель Соль уже давно активно приобретается европейцами, так как любого покоряет местный климат. Ведь благодаря расположению на самом юге страны побережье практически всегда радует теплой и солнечной погодой, а температура воздуха даже зимой редко переходит черту в 20 градусов.

Кроме того, Испания выигрывает перед другими экзотическими курортами, ведь для того, чтобы посетить Коста-дель-Соль, не придется долго лететь на самолете, а менталитет и условия жизни здесь нам более привычны и понятны, чем, например, на Бали. Для того, кто всерьез задумается приобрести недвижимость в Испании , приятной особенностью станет и активно развивающаяся курортная инфраструктура, которая начала свое становление еще в середине прошлого века и не сбавляет оборотов и по сей день.

На побережье очень высокий уровень жизни, а также и цены на жилье, поскольку недвижимость пользуется большим спросом среди иностранцев. Ежегодно появляются новые виллы, которые проектируют лучшие дизайнеры Испании и Европы. К тому же все объекты выставлены на продажу уже полностью завершенными, когда в комнатах со вкусом расставлена красивая мебель, а перед домом расположен ухоженный сад.

Подобрать самый достойный вариант по приятной цене поможет агентство Damlex Realty. Благодаря длительной работе с испанской недвижимостью его специалисты сумеют за минимально короткий отрезок времени подыскать жилье, соответствующее всем вашим запросам. Кроме того, выбирать виллу следует, исходя из того, станет ли она для вас просто местом отдыха или вы хотите перебраться на теплое побережье Испании навсегда. Для постоянной жизни лучше подойдут варианты, которые более удалены от Средиземного моря. Ведь в данном случае к вам не будут доходить толпы шумных туристов, так что вы сможете спокойно наслаждаться тишиной, комфортом, ласковым солнцем и всеми теми преимуществами, что подарит пребывание на побережье.